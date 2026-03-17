Кремль хоче "заселити" на окупованих територіях України десятки тисяч росіян, – росЗМІ

У Росії вже написали плани, як використати окуповані території України. Десятки тисяч росіян туди планують відправити до 2045 року.

Внєшекономбанк разом з Єдиним інститутом просторового планування вже розробив так звані "плани з розвитку" окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Кремль планує відправити туди майже 114 тисяч росіян до 2045 року. Про це пише російське видання "Ведомости".

У повідомленні йдеться, що в РФ розробили 15 генеральних планів і 10 проєктів планування території. Реалізація генеральних планів дозволить збільшити чисельність населення на 67 100 осіб, а проекти планування території мають залучити ще 46 700 осіб.

Також окупанти запланували багато всього набудувати. Зокрема, створити 25 індустріальних парків, 8 підприємств машинобудування, 15 заводів з виробництва будівельних матеріалів, 6 об'єктів добувної промисловості та підприємства з переробки териконів.

"Запропоновані заходи передбачають створення та реконструкцію об'єктів промисловості та соціальної інфраструктури. У рамках виконання генпланів буде зведено 9,8 млн. кв. м нового житла, 143 дитячі садки та 24 школи. Крім того, очікується будівництво та реконструкція понад 3270 км автошляхів та вулично-дорожньої мережі, майже 430 км залізничних ліній та 19 станцій, морських яхтових марин та причалів, реконструкція чотирьох аеродромів. У планах зазначено й встановлення швидкомонтованих модульних конструкцій для 117 амбулаторій та ФАПів, а також будівництво нових амбулаторії та поліклініки", — йдеться у публікації.

Щоб реалізувати всі ці проєкти планують залучити 225 400 осіб.

Окрім цього, росіяни на окупованих територіях України збираються розвивати "рекреацію", аби привабити 9,4 млн туристів. Привабливими та перспективними для туристів в РФ називають Приморськ та Генічеськ Арабатську Стрілку, узбережжя Запорізької області, Маріуполь, Кирилівку та Скадовськ.

