Без житла і компенсацій: маріупольців примушують звільняти квартири для росіян, — ЦПД

У Маріуполі, який перебуває під тимчасовою окупацією Росії, місцеві жителі залишаються без житла та будь-яких компенсацій за зруйновані будинки. Натомість окупанти активно "переселяють" у місто приїжджих з Росії та витісняюють корінних мешканців.

Зокрема, у Центрі протидії дезінформації спростували пропагандистські сюжети про "святкову атмосферу" в Маріуполі. Натомість реальні свідчення маріупольців демонструють, що життя в місті після окупації далеке від "ідилії".

"На тлі пропагандистських повідомлень про "новорічну ідилію" в окупованому Маріуполі продовжують зʼявлятися нові історії місцевих жителів, які не дочекалися від Росії компенсації за зруйноване житло", — зауважуть в дописі.

Однією з таких історій стала розповідь жінки, яка втратила квартиру ще у 2022 році, коли будинок підірвали російські війська. Незважаючи на це, окупаційна влада відмовилася надати їй будь-яке відновлене житло, заявивши, що "документи загублено". Нині вона ризикує втратити навіть тимчасове житло у подруги через формальне звинувачення в "безгосподарності".

"Маріуполь став вітриною шляхінської "відбудови", та все це — декорація для пропаганди й офіційних звітів. Окупанти продовжують цинічно розповідати, як "піклуються про жителів Донбасу", але в реальності триває політика заміщення населення — місцевих людей без будь-яких докорів сумління викидають на вулицю". — пишуть у ЦПД.

Окупанти не виплачують мешканцям Маріуполя компенсацій за зруйновані будинки Фото: ЦПД

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири та будинки на тимчасово окупованих територіях "безгосподарними" та конфіскувати їх. Закон передбачає, що така практика може діяти до 2030 року. Хоча "віджим" житла застосовувався і раніше, тепер він легалізований на федеральному рівні і контролюється московськими чиновниками.

Визначення "безгосподарності" залишено на розсуд окупаційних адміністрацій, що відкриває шлях до масових експропріацій. Це означає, що будь-яку квартиру або будинок людей, які виїхали через війну або залишилися в окупації, можна визнати "нічим".

"Росія узаконила мародерство на ТОТ. Вилучене житло передається російським військовим, силовикам, чиновникам і працівникам бюджетної сфери, які завозять з Росії. Тобто є цілеспрямоване заміщення місцевих людей лояльним населенням", — пояснюють у публікації.

Нагадаємо, що російська окупаційна влада заявила про відкриття драмтеатру в окупованому Маріуполі, який ЗС РФ зруйнували багатотонними авіабомбами в березні 2022 року.

Також Фокус писав, що вже 28 грудня "відновлений" драмтеатр у тимчасово окупованому Маріуполі відкрили. Ба більше, Пушилін назвав місце воєнного злочину у місті локацією, куди приїжджатимуть з сім'ями.