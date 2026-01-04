Без жилья и компенсаций: мариупольцев заставляют освобождать квартиры для россиян, — ЦПД

В Мариуполе, который находится под временной оккупацией России, местные жители остаются без жилья и каких-либо компенсаций за разрушенные дома. Зато оккупанты активно "переселяют" в город приезжих из России и вытесняют коренных жителей.

В частности, в Центре противодействия дезинформации опровергли пропагандистские сюжеты о "праздничной атмосфере" в Мариуполе. Зато реальные свидетельства мариупольцев демонстрируют, что жизнь в городе после оккупации далека от "идиллии".

"На фоне пропагандистских сообщений о "новогодней идиллии" в оккупированном Мариуполе продолжают появляться новые истории местных жителей, которые не дождались от России компенсации за разрушенное жилье", — отмечают в заметке.

Одной из таких историй стал рассказ женщины, которая потеряла квартиру еще в 2022 году, когда дом взорвали российские войска. Несмотря на это, оккупационные власти отказались предоставить ей любое восстановленное жилье, заявив, что "документы утеряны". Сейчас она рискует потерять даже временное жилье у подруги из-за формального обвинения в "бесхозяйственности".

"Мариуполь стал витриной шляхетского "восстановления", но все это — декорация для пропаганды и официальных отчетов. Оккупанты продолжают цинично рассказывать, как "заботятся о жителях Донбасса", но в реальности продолжается политика замещения населения — местных людей без каких-либо угрызений совести выбрасывают на улицу", — пишут в ЦПД.

Оккупанты не выплачивают жителям Мариуполя компенсаций за разрушенные дома Фото: ЦПД

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что Госдума РФ приняла закон, который позволяет признавать квартиры и дома на временно оккупированных территориях "бесхозными" и конфисковать их. Закон предусматривает, что такая практика может действовать до 2030 года. Хотя "отжим" жилья применялся и раньше, теперь он легализован на федеральном уровне и контролируется московскими чиновниками.

Определение "бесхозяйственности" оставлено на усмотрение оккупационных администраций, что открывает путь к массовым экспроприациям. Это означает, что любую квартиру или дом людей, выехавших из-за войны или оставшихся в оккупации, можно признать "ничем".

"Россия узаконила мародерство на ВОТ. Изъятое жилье передается российским военным, силовикам, чиновникам и работникам бюджетной сферы, которые завозят из России. То есть есть целенаправленное замещение местных людей лояльным населением", — объясняют в публикации.

Напомним, что российские оккупационные власти заявили об открытии драмтеатра в оккупированном Мариуполе, который ВС РФ разрушили многотонными авиабомбами в марте 2022 года.

Также Фокус писал, что уже 28 декабря "восстановленный" драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе открыли. Более того, Пушилин назвал место военного преступления в городе локацией, куда будут приезжать с семьями.