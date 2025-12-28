Поддержите нас UA
Оккупанты похвастались открытием драмтеатра в Мариуполе (обновлено)

В Мариуполе оккупанты открыли драмтеатр
Драмтеатр в Мариуполе стал местом массового убийства мирных людей | Фото: Соцсети

Российские оккупационные власти заявили об открытии драмтеатра в оккупированном Мариуполе, который ВС РФ разрушили многотонными авиабомбами в марте 2022 года, похоронив под его завалами сотни людей.

О том, что театр снова начинает свою работу после восстановления, сообщили ряд пропагандистских СМИ.

В день открытия на его сцене выступили артисты из Мариуполя и РФ, а сам театр пропаганда назвала "одним из лучших в России и мире", а также "символом возрождения Донбасса".

Как пишет ВВС, в репертуаре театра — российские и не только спектакли: "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", "Любимец императрицы".

Оккупанты заявили, что "заботятся о новогоднем настроении мариупольцев", поэтому здание подсветили, а на Театральной площади поставили елку. Последний раз она там была перед полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину.

Відео дня

В свою очередь руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, который освещает происходящее в оккупированном городе, назвал происходящее "открытием танцев на костях".

"Присутствуют Пушилин и донецкая официальная сволочь плюс – губернатор СПб Беглов. Больше никто не отважился. Даже в Кремле поняли, что этакая история", – подчеркнул он.

В Мариупольском городском совете информацию об открытии театра пока никак не комментировали.

Драмтеатр в Мариуполе – место крупнейшего военного преступления ВС РФ

Мариупольский драмтеатр возвели в 1956-1960 годах в стиле советского монументального классицизма. По проекту в театре были две сцены: большая на 800 мест и малая на 70. Над главным фасадом разместили фронтон с развитой скульптурной группой, где изобразили металлургов и земледельцев как представителей "главных профессий" Приазовья.

В 1983 году Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе, а именно так он изначально назывался, получил статус памятника архитектуры.

16 марта 2022 года во время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину российские военные сбросили на театр в Мариуполе авиабомбу. Их не остановила даже огромная надпись "Дети" на площади перед зданием, где прятались от бомбежек от 1000 до 1200 мирных жителей.

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе
ВС РФ не остановила даже надпись "Дети" перед театром
Фото: Соцсети

Точное количество жертв неизвестно до сих пор. По разным оценкам, в тот день было убито от 300 до 600 человек.

После оккупации территории первым делом россияне огородили место своего преступления забором, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал у себя на канале перехват разговора о том, как организовывали вывоз погибших из драмтеатра в Мариуполе. В частности, для этих целей даже просили пригнать трактор с лафетом и технику для перевозки "двухсотых".

В июле 2022 года мэрия Мариуполя сообщала, что оккупанты провели "расследование". Они заявили, что трупный запах в помещении театра возник не из-за сотни погибших в результате российского авианалета, а из-за скрытого состава протухшей рыбы.

"Как и предполагалось, оккупанты заявили, что взрыв был с середины украинской армии, а погибли только 14 человек. Это очередная ложь, которая будет использоваться в целях пропаганды", – констатировали в городском совете.

Также указывается на то, что следователи не обратили внимания на свидетельства выживших, не проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее.

Специалисты Amnesty International в своем основательном заключении по расследованию пришли к выводу, что русские военные, очевидно, целенаправленно поразили театр, зная, что там скрывались сотни мирных жителей. Вероятно, они сбросили две 500-килограммовые бомбы, которые сдетонировали одновременно.

Свидетельства очевидцев об ударе по театру

В августе 2025 года Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал, что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны во время боев за Мариуполь.

Фамилия военного преступника не называлось, но речь шла о командующем 4-й армии южного военного округа воздушно-космических сил. С 2019 года эту должность занимает генерал-лейтенант Игорь Мирошниченко.

По словам экс-советника мэра Мариуполя, а сегодня руководителя "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петра Андрющенко, приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал 41-летний Сергей Атрощенко. Он родился в Житомирской области, позже проживал в России и оккупированном Крыму.