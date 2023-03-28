Уроженец Житомирской области отдал приказ бомбить Драмтеатр в Мариуполе, — горсовет (фото)

"Убийцей мариупольцев номер один", по словам советника мэра Петра Андрющенко, оказался 41-летний командир авиаполка РФ, родившийся в украинском городе Овруч.

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Приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал 41-летний Сергей Атрощенко. Родился в Житомирской области, позже проживал в России и оккупированном Крыму. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своих соцсетях.

"Убийца Мариупольцев номер один установлен. Того, кто предоставлял приказы и контролировал бомбардировки Драмтеатра, роддома и детской больницы", — написал Андрющенко.

По словам советника мариупольского мэра, с первых недель было установлено, что для атак Мариуполя самолеты вылетали из аэродрома в городе Приморско-Ахтарск на берегу Азовского моря. Именно командир Атрощенко, данные которого обнародованы, отдавал приказы бомбить украинский город.

Сергей Атрощенко, командир, отдавший приказы бомбить Мариуполь Фото: InformNapalm

"Приложимся всей командой, чтобы возмездие произошло раньше деоккупации. Ему и всем летунам-убийцам", — пообещал чиновник.

Истреблял Мариуполь и его жителей: что известно о Сергее Атрощенко

Информацию о военном преступнике собрали хактивисты украинской команды "Кібер Спротив" и передали разведывательному сообществу InformNapalm. Сергей Атрощенко — полковник и командир в/ч 75387 960-го штурмового авиационного полка РФ. Родился в городе Овруч Житомирской области, затем проживал в разных российских городах и некоторое время был прописан в оккупированном Крыму. Сейчас захватчик живет в съемной квартире в элитном доме недалеко от набережной в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Сергей Атрощенко, командир, отдавший приказы бомбить Мариуполь Фото: InformNapalm

Жена Атрощенко Лилия помогла хактивистам в рассекречивании данных. Женщина согласилась сделать "сюрприз" офицерам, не зная, что переписывалась на самом деле с украинцами. Она и другие жены русских военных сделали фотосессию с наградами своих избранников на аэродроме.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

Снимки помогли расследователям выяснить, что в 960-м штурмовом авиационном полку РФ символ "Z" рисуют поверх красной звезды. Это отличает самолеты, ведь на опубликованных ранее фото и видео вражеской авиации буква была размещена рядом со звездой, но не перекрывала ее.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

В InformNapalm заверили, что материалы о самом Атрощенко и его подчиненных украинцы уже передали Международному уголовному суду в Гааге.

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации украинцев с оккупированных территорий. Правила для жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — особые, ведь для вступления в ряды захватчиков им не нужны документы.

Сегодня, 28 марта, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике ВС РФ. Оккупанты работают на рассредоточение усилий ПВО и применяют на фронте новое оружие.