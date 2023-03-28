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Военный Фокус Российско-украинская война

Уроженец Житомирской области отдал приказ бомбить Драмтеатр в Мариуполе, — горсовет (фото)

Сергей Атрощенко, Атрощенко, Мариуполь, военный РФ, оккупант, российский военный, военный преступник
Фото: InformNapalm | Сергей Атрощенко, командир, отдавший приказы бомбить Мариуполь

"Убийцей мариупольцев номер один", по словам советника мэра Петра Андрющенко, оказался 41-летний командир авиаполка РФ, родившийся в украинском городе Овруч.

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Приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал 41-летний Сергей Атрощенко. Родился в Житомирской области, позже проживал в России и оккупированном Крыму. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своих соцсетях.

"Убийца Мариупольцев номер один установлен. Того, кто предоставлял приказы и контролировал бомбардировки Драмтеатра, роддома и детской больницы", — написал Андрющенко.

По словам советника мариупольского мэра, с первых недель было установлено, что для атак Мариуполя самолеты вылетали из аэродрома в городе Приморско-Ахтарск на берегу Азовского моря. Именно командир Атрощенко, данные которого обнародованы, отдавал приказы бомбить украинский город.

Сергей Атрощенко, Атрощенко, Мариуполь, военный РФ, оккупант, российский военный, военный преступник Fullscreen
Сергей Атрощенко, командир, отдавший приказы бомбить Мариуполь
Фото: InformNapalm

"Приложимся всей командой, чтобы возмездие произошло раньше деоккупации. Ему и всем летунам-убийцам", — пообещал чиновник.

Истреблял Мариуполь и его жителей: что известно о Сергее Атрощенко

Информацию о военном преступнике собрали хактивисты украинской команды "Кібер Спротив" и передали разведывательному сообществу InformNapalm. Сергей Атрощенко — полковник и командир в/ч 75387 960-го штурмового авиационного полка РФ. Родился в городе Овруч Житомирской области, затем проживал в разных российских городах и некоторое время был прописан в оккупированном Крыму. Сейчас захватчик живет в съемной квартире в элитном доме недалеко от набережной в городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Сергей Атрощенко, Атрощенко, Мариуполь, военный РФ, оккупант, российский военный, военный преступник Fullscreen
Сергей Атрощенко, командир, отдавший приказы бомбить Мариуполь
Фото: InformNapalm

Жена Атрощенко Лилия помогла хактивистам в рассекречивании данных. Женщина согласилась сделать "сюрприз" офицерам, не зная, что переписывалась на самом деле с украинцами. Она и другие жены русских военных сделали фотосессию с наградами своих избранников на аэродроме.

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Фото: InformNapalm
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Фото: InformNapalm

Снимки помогли расследователям выяснить, что в 960-м штурмовом авиационном полку РФ символ "Z" рисуют поверх красной звезды. Это отличает самолеты, ведь на опубликованных ранее фото и видео вражеской авиации буква была размещена рядом со звездой, но не перекрывала ее.

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Фото: InformNapalm
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Фото: InformNapalm

В InformNapalm заверили, что материалы о самом Атрощенко и его подчиненных украинцы уже передали Международному уголовному суду в Гааге.

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации украинцев с оккупированных территорий. Правила для жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — особые, ведь для вступления в ряды захватчиков им не нужны документы.

Сегодня, 28 марта, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике ВС РФ. Оккупанты работают на рассредоточение усилий ПВО и применяют на фронте новое оружие.