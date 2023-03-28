Уродженець Житомирщини віддав наказ бомбити Драмтеатр у Маріуполі, — міськрада (фото)

"Вбивцею маріупольців номер один", за словами радника мера Петра Андрющенка, виявився 41-річний командир авіаполку РФ, що народився в українському місті Овруч.

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Наказ про бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі віддавав 41-річний Сергій Атрощенко. Народився у Житомирській області, пізніше проживав у Росії та окупованому Криму. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своїх соцмережах.

"Вбивцю Маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні", — написав Андрющенко.

За словами радника маріупольського мера, з перших тижнів було встановлено, що для атак Маріуполя літаки вилітали з летовища у місті Приморсько-Ахтарськ на березі Азовського моря. Саме командир Атрощенко, дані якого оприлюднені, віддавав накази бомбардувати українське місто.

Сергій Атрощенко, командир, що віддавав накази бомбардувати Маріуполь Фото: InformNapalm

"Докладемось всією командою, аби відплата відбулась раніше за деокупацію. Йому та всім літунам-вбивцям", — пообіцяв посадовець.

Винищував Маріуполь та його мешканців: що відомо про Сергія Атрощенка

Інформацію про воєнного злочинця зібрали хактивісти української команди "Кібер Спротив" та передали розвідувальній спільноті InformNapalm. Сергій Атрощенко — полковник та командир в/ч 75387 960-го штурмового авіаційного полку РФ. Народився у місті Овруч Житомирської області, потім проживав у різних російських містах та деякий час був прописаний в окупованому Криму. Нині загарбник живе в орендованій квартирі в елітному будинку неподалік набережної в місті Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.

Сергій Атрощенко, командир, що віддавав накази бомбардувати Маріуполь Фото: InformNapalm

Дружина Атрощенко Лілія допомогла хактивістам у розсекреченні даних. Жінка погодилася зробити "сюрприз" офіцерам, не знаючи, що листувалась насправді з українцями. Вона та інші дружини російських військових зробили фотосесію з нагородами своїх обранців на аеродромі.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

Знімки допомогли розслідувачам з’ясувати, що в 960-му штурмовому авіаційному полку РФ символ "Z" малюють поверх червоної зірки. Це вирізняє літаки, адже на опублікованих раніше фото та відео ворожої авіації літера була розміщена поряд з зіркою, але не перекривала її.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

У InformNapalm завірили, що матеріали про самого Атрощенка та його підлеглих українці вже передали Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

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