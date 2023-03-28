Нічна атака "Шахедами": в ОК "Південь" розповіли про нову тактику ЗС РФ

Окупанти, як зазначає речниця командування Наталія Гуменюк, також почали використовувати новий засіб "терору" — керовані авіаційні бомби, якими двічі за добу атакували Херсонщину.

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Нічний обстріл з 27 на 28 березня ілюструє нову тактику російських загарбників — розосередження уваги української ППО. Однак реалізувати бажане не вдалося, на що вказують результати роботи захисників України по повітряних цілях. Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Саме в цьому, напевно, полягає нова тактика ворога: щоб розосередити зусилля нашої протиповітряної оборони, заплутати її. Але бачимо, що цей задум їм не вдався, виходячи з тих результатів, які маємо на ранок", — пояснила Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", погіршення погоди впливає і на ворога. Море штормить, тож кількість кораблів окупантів у Чорному морі зменшена. Проте, за даними Гуменюк, там залишається підводний ракетоносій, здатний вдарити чотирма ракетами "Калібр".

"Це фактично позначення присутності, позначення моменту сили, як кажуть моряки. Тобто це говорить про те, що ракетний удар імовірний, але не може бути масованого ракетного удару або готовності до якоїсь надзвичайної ракетної атаки. Скоріш за все, будуть застосовані точкові удари, і більше ставки наразі на авіацію ніж на морські ракетоносії", — підкреслила спікерка Сил оборони півдня України.

Також Гуменюк розповіла, що ворог активізував авіацію та керовані авіаційні бомби. Зокрема, відповідні атаки були здійснені двічі за добу на Херсонщині. Та речниця завірила, що українська ППО здатна ці бомби збивати, хоч в історії повномасштабного вторгнення Росії їх можна вважати новим засобом терору. Проте кількість обстрілів загалом зменшилась, сказала спікерка.

"Це говорить і про те, що логістика підірвана досить суттєво: вони втратили багато складів і не мають можливості підтягувати нове боєпостачання. Також вони втратили досить багато установок: як артилерійських, так і реактивних систем залпового вогню. І не мають можливості зараз використовувати їх так близько, наскільки раніше могли розташовувати", — пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 березня ЗС РФ атакували столицю іранськими дронами. За даними КМВА, усі повітряні цілі вдалося збити, однак уламок одного з безпілотників впав на магазин та спричинив пожежу.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ збили у небі над Києвом 12 "Шахедів". Рятувальники показали наслідки пожежі у нежитловому приміщенні, а також зазначили, що ніхто не постраждав.