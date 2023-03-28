Ночная атака "Шахедами": в ОК "Юг" рассказали о новой тактике ВС РФ

Оккупанты, как отмечает спикер командования Наталья Гуменюк, также начали использовать новое средство "террора" — управляемые авиационные бомбы, которыми дважды за сутки атаковали Херсонскую область.

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Ночной обстрел с 27 на 28 марта иллюстрирует новую тактику российских захватчиков — рассредоточение внимания украинской ПВО. Однако реализовать желаемое не удалось, на что указывают результаты работы защитников Украины по воздушным целям. Об этом заявила в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Именно в этом, наверное, заключается новая тактика врага: чтобы рассредоточить усилия нашей противовоздушной обороны, запутать ее. Но видим, что этот замысел им не удался, исходя из тех результатов, которые имеем к утру", — объяснила Гуменюк.

По словам спикера ОК "Юг", ухудшение погоды влияет и на врага. Море штормит, поэтому количество кораблей окупантов в Черном море уменьшено. Однако, по данным Гуменюк, там остается подводный ракетоноситель, способный ударить четырьмя ракетами "Калибр".

"Это фактически обозначение присутствия, обозначение момента силы, как говорят моряки. То есть это говорит о том, что ракетный удар возможен, но не может быть массированного ракетного удара или готовности к какой-либо чрезвычайной ракетной атаке. Скорее всего, будут применены точечные удары, и больше ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители", — подчеркнула начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Также Гуменюк рассказала, что враг активизировал авиацию и управляемые авиационные бомбы. В частности, соответсвующие атаки были совершены дважды за сутки на Херсонской области. Начальница пресс-центра заверила, что украинская ПВО способна эти бомбы сбивать, хотя в истории полномасштабного вторжения России их можно считать новым средством террора. Однако количество обстрелов в целом уменьшилось, сказала она.

"Это говорит и о том, что логистика взорвана достаточно существенно: они потеряли много складов и не имеют возможности подтягивать новое боеснабжение. Также они потеряли достаточно много установок: как артиллерийских, так и реактивных систем залпового огня. И не имеют возможности сейчас использовать их так близко, насколько раньше могли размещать", — объяснила Гуменюк.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта ВС РФ атаковали столицу иранскими дронами. По данным КГВА, все воздушные цели удалось сбить, однако обломок одного из беспилотников упал на магазин и вызвал пожар.

Позже стало известно, что ВСУ сбили в небе над Киевом 12 "Шахедов". Спасатели показали последствия пожара в нежилом помещении, а также отметили, что никто не пострадал.