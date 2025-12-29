Россияне открыли Драмтеатр в Мариуполе: путинист Машков устроил танцы на костях (фото)

Россияне цинично обвиняют в разрушении театра, который разбомбили несмотря на надпись "дети", Вооруженные силы Украины. Председатель так называемой "ДНР" Денис Пушилин назвал место военного преступления в Мариуполе локацией, куда будут приезжать с семьями.

28 декабря во временно оккупированном Мариуполе открыли "восстановленный" Драмтеатр. Об этом заявили в ТАСС.

В "РИА Новости" цинично отметили, что здание было разрушено в результате "теракта ВСУ", в результате которого якобы погибли 14 человек. На "восстановление" театра у россиян ушло три года.

Руководитель проекта Василий Новохатко сообщил, что новое здание полностью возвели на старом фундаменте. Однако произошла некоторая перепланировка, в частности оккупанты добавили лифт, современную вентиляцию, пожарную и охранную сигнализации. Ранее вместимость зала составляла примерно 600 человек, сейчас там 495 мест. Кроме того, россияне хвастаются, что закупили новое оборудование, среди которого декорации и поворотный круг для сцены.

Фото "восстановленного" Драмтеатра Фото: ТАСС

В издании "Ведомости" передали, что в торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"У нас есть возможность сегодня зафиксировать еще одну важнейшую точку возрождения Донбасса. Это теперь наша гордость, это теперь то место, куда мы будем приезжать с семьями", — заявил Пушилин.

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко описал событие как "открытие танцев на костях".

Здание Драмтеатра в Мариуполе было уничтожено 16 марта 2022 года, когда российские войска сбросили на него бомбу, несмотря на надпись "дети" большими буквами, которая была видна с неба. Местные жители прятались под театром в бомбоубежище, в основном это были женщины и дети. Сообщалось, что на момент удара там находились примерно 1,5 тысячи человек.

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ Игорю Мирошниченко в нарушении законов и обычаев войны из-за авиаудара по Мариупольскому драматическому театру. По данным следствия, там погибли сотни гражданских, но точное количество неизвестно.