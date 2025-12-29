Росіяни відкрили Драмтеатр у Маріуполі: путініст Машков влаштував танці на кістках (фото)

Росіяни цинічно звинувачують у руйнуванні театру, який розбомбили попри напис "діти", Збройні сили України. Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін назвав місце воєнного злочину у Маріуполі локацією, куди приїжджатимуть з сім'ями.

28 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі відкрили "відновлений" Драмтеатр. Про це заявили у ТАСС.

У "РИА Новости" цинічно зазначили, що будівля була зруйнована внаслідок "теракту ЗСУ", внаслідок якого нібито загинули 14 осіб. На "відновлення" театру у росіян пішло три роки.

Керівник проєкту Василь Новохатко повідомив, що нову будівлю повністю звели на старому фундаменті. Однак відбулося деяке перепланування, зокрема окупанти додали ліфт, сучасну вентиляцію, пожежну та охоронну сигналізації. Раніше місткість зали становила приблизно 600 осіб, нині там 495 місць. Окрім того, росіяни хизуються, що закупили нове обладнання, серед якого декорації та поворотне коло для сцени.

Фото "відновленого" Драмтеатру Фото: ТАСС

У виданні "Ведомости" передали, що в урочистій церемонії відкриття взяли участь голова Спілки театральних діячів Росії Володимир Машков, голова так званої "ДНР" Денис Пушилін і губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.

"У нас є можливість сьогодні зафіксувати ще одну найважливішу точку відродження Донбасу. Це тепер наша гордість, це тепер те місце, куди ми будемо приїжджати з сім'ями", — заявив Пушилін.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко описав подію як "відкриття танців на кістках".

Будівля Драмтеатру в Маріуполі була знищена 16 березня 2022 року, коли російські війська скинули на неї бомбу попри напис "діти" великими літерами, який було видно з неба. Місцеві жителі ховались під театром у бомбосховищі, здебільшого це були жінки та діти. Повідомлялося, що на момент удару там перебували приблизно 1,5 тисячі людей.

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру генерал-лейтенанту ЗС РФ Ігорю Мирошниченку у порушенні законів і звичаїв війни через авіаудар по Маріупольському драматичному театрі. За даними слідства, там загинули сотні цивільних, але точна кількість невідома.