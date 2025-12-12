Кремль пояснив, як виглядатиме "демілітатизована зона" на Донбасі: не ЗСУ, а Росгвардія

Російська Федерація вважає всю територію Донбасу своєю і розглядає "демілітаризовану зону" на неокупованій частині Донецької області як російську територію, де не буде українських військ, заявив помічник президента РФ. Замість ЗСУ там мають стояти росгвардійці. Як відреагували у Кремлі на ідею проведення референдуму щодо долі Донбасу?

Москва поки не отримувала офіційних "паперів" про нову версію "мирного плану", створену після переговорів США та України, сказав помічник президента РФ Сергій Ушаков у коментарі росЗМІ. Водночас посадовець відреагував на компромісну ідею Зеленського про референдум та вибори: відкинув обидві ідеї і ще раз озвучив позицію РФ щодо Донбасу, внесеного у російську конституцію.

Ушаков заявив, що на частині Донецької області, яку не встигли окупувати росіяни, справді може й не бути ні ЗСУ, ні ЗС РФ. Натомість там з'явиться російська адміністрація, Росгвардія та поліція. Зі слів посадовця, це потрібно для "для підтримання порядку і організації життя". Крім того, помічник президента Путіна ще раз повторив, що "весь Донбас російський".

Представник Кремля повторив, що українські території перейдуть під контроль РФ у будь-якому випадку — шляхом переговорів чи шляхом військових дій. Як наполягає Москва, спершу Україна відводить війська, і лише потім РФ припиняє вогонь.

РосЗМІ "РИА Новости" доповнило коментар Ушакова. З'ясувалось, що теза про "російський Донбас" пролунала у відповідь на питання про референдум, який пропонує провести президент Зеленський. Коли ж нього поцікавились проведенням виборів в Україні, то посадовець заявив, що це лише привід добитись від РФ припинення вогню.

Мирний план — деталі

Зазначимо, 11-12 грудня Україна озвучила варіанти компромісного мирного плану, який вирішував би долю Донецької області та інших регіонів, які окупувала РФ чи намагається окупувати. Серед іншого, президент Зеленський допустив проведення виборів, якщо партнери гарантують безпеку, а законодавча влада змінить Конституцію та нормативно-правові акти, які стосуються голосування під час воєнного стану. Крім того, можливе навіть проведення референдуму — після припинення вогню, коли це можна буде зробити у безпечних умовах.

12 грудня французьке медіа Le Monde опублікувало інтерв'ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка. За підсумками розмови журналісти написали, що начебто Україна готова відвести війська з неокупованої частини Донецької області і створити "демілітаризовану зону". Незабаром з'явилось спростування речника президента, який уточнив, що це лише один з варіантів для обговорення під час переговорів.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни порахували, від скількох пунктів "мирного плану" відмовилась РФ під час виступу глави МЗС Сергія Лаврова.