Кремль объяснил, как будет выглядеть "демилитаризованная зона" на Донбассе: не ВСУ, а Росгвардия

Российская Федерация считает всю территорию Донбасса своей и рассматривает "демилитаризованную зону" на неоккупированной части Донецкой области как российскую территорию, где не будет украинских войск, заявил помощник президента РФ. Вместо ВСУ там должны стоять росгвардейцы. Как отреагировали в Кремле на идею проведения референдума о судьбе Донбасса?

Москва пока не получала официальных "бумаг" о новой версии "мирного плана", созданной после переговоров США и Украины, сказал помощник президента РФ Сергей Ушаков в комментарии росСМИ. В то же время чиновник отреагировал на компромиссную идею Зеленского о референдуме и выборах: отверг обе, и еще раз озвучил позицию РФ по Донбассу, внесенного в российскую конституцию.

Ушаков заявил, что на части Донецкой области, которую не успели оккупировать россияне, действительно может и не быть ни ВСУ, ни ВС РФ. Зато там появится российская администрация, Росгвардия и полиция. По словам чиновника, это нужно для "для поддержания порядка и организации жизни". Кроме того, помощник президента Путина еще раз повторил, что "весь Донбасс российский".

Представитель Кремля повторил, что украинские территории перейдут под контроль РФ в любом случае — путем переговоров или путем военных действий. Как настаивает Москва, сначала Украина отводит войска, и только потом РФ прекращает огонь.

РосСМИ "РИА Новости" дополнило комментарий Ушакова. Выяснилось, что тезис о "российском Донбассе" прозвучал в ответ на вопрос о референдуме, который предлагает провести президент Зеленский. Когда же его поинтересовались проведением выборов в Украине, то чиновник заявил, что это лишь повод добиться от РФ прекращения огня.

Мирный план — детали

Отметим, 11-12 декабря Украина озвучила варианты компромиссного мирного плана, который решал бы судьбу Донецкой области и других регионов, которые оккупировала РФ или пытается оккупировать. Среди прочего, президент Зеленский допустил проведение выборов, если партнеры гарантируют безопасность, а законодательная власть изменит Конституцию и нормативно-правовые акты, касающиеся голосования во время военного положения. Кроме того, возможно даже проведение референдума — после прекращения огня, когда это можно будет сделать в безопасных условиях.

12 декабря французское медиа Le Monde опубликовало интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. По итогам разговора журналисты написали, что якобы Украина готова отвести войска из неоккупированной части Донецкой области и создать "демилитаризованную зону". Вскоре появилось опровержение пресс-секретаря президента, который уточнил, что это лишь один из вариантов для обсуждения во время переговоров.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны посчитали, от скольких пунктов"мирного плана" отказалась РФ во время выступления главы МИД Сергея Лаврова.