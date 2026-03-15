"Хочу иметь нефть": Трамп объяснил, когда вернет санкции против российской нефти

Дональд Трамп пообещал возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, и цены стабилизируются.

Бийли Дом хочет иметь нефть "для всего мира", заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC News.

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть", — сказал Трамп.

Он уточнил, что санкции, которые были введены против Москвы с начала 2022 года, носят временный характер и "вернутся, как только кризис закончится".

Президента США также спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров относительно отмены санкций.

Однако Трамп не ответил однозначно, а перевел речь на президента Украины Владимира Зеленского.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", — отметил Трамп.

