"Есть 100% факты": Россия передает Ирану разведданные для ударов по базам США, — Зеленский

Россия оказывает помощь иранскому режиму для атак по базам США и странам на Ближнем Востоке, считая это своеобразным "ответом" на помощь Запада Украине.

РФ также передала Ирану "Шахеды", которые уже атаковали американские военные объекты, заявил в интервью журналисту Фариду Закарию президент Украины Владимир Зеленский.

"Они используют иранские лицензии, по которым они построили и произвели большое количество дронов. Они (россияне, — ред.) передали их. У меня есть 100% факты, что иранский режим применял их против американских баз и против наших ближневосточных соседей Ирана", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что с Украиной поделились разведданными, а украинские специалисты воочию видели, что некоторые детали в иранских дронах являются российскими.

В то же время, по словам украинского президента, Россия помогает Ирану разведданными, оправдывая это тем, что Европа и США помогают Украине, а значит и Москва может делать то же самое для Тегерана.

"Моя разведка затем сообщила мне, что они считают, что (россияне, — ред.) делятся информацией, разведданными с иранским режимом... Также моя разведка сообщила мне, что они говорят: "Если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это означает, что Россия может помогать иранскому режиму". Такова их точка зрения на это. Так что это факт, и вы видите, что это не большой секрет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 марта Дональд Трамп признал, что Россия может передавать Ирану данные для ударов по силам США.

Фокус также писал о том, что, по данным The Washington Post, КСИР получает от России разведывательныеданные о расположении и перемещении кораблей и самолетов США на Ближнем Востоке.