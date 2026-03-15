"Є 100% факти": Росія передає Ірану розвіддані для ударів по базах США, — Зеленський

Росія надає допомогу іранському режиму для атак по базах США і країнах на Близькому Сході, вважаючи це своєрідною "відповіддю" на допомогу Заходу Україні.

РФ також передала Ірану "Шахеди", які вже атакували американські військові об'єкти, заявив в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарію президент України Володимир Зеленський.

"Вони використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували і виробили велику кількість дронів. Вони (росіяни, — ред.) передали їх. У мене є 100% факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти наших близькосхідних сусідів Ірану", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що з Україною поділилися розвідданими, а українські спеціалісти на власні очі бачили що деякі деталі в іранських дронах є російськими.

Водночас, за словами українського президента, Росія допомагає Ірану розвідданими, виправдовуючи це тим, що Європа і США допомагають Україні, а отже й Москва може робити те ж саме для Тегерана.

"Моя розвідка потім повідомила мені, що вони вважають, що (росіяни, — ред.) діляться інформацією, розвідданими з іранським режимом… Також моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: "Якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідданими в цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму". Така їхня точка зору на це. Так що це факт, і ви бачите, що це не великий секрет", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 13 березня Дональд Трамп визнав, що Росія може передавати Ірану дані для ударів по силах США.

Фокус також писав про те, що, за даними The Washington Post, КВІР отримує від Росії розвідувальні дані про розташування та переміщення кораблів і літаків США на Близькому Сході.