Путін "трохи допомагає": Росія може передавати Ірану дані для ударів по силах США, — Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що Росія може надавати певну підтримку Ірану. За його словами, російський лідер Володимир Путін, ймовірно, частково допомагає Тегерану, та водночас розглядає допомогу Заходу Україні як аналогічні дії.

Як повідомляє видання Associated Press, такі заяви пролунали на тлі інформації американської розвідки про те, що Росія могла передати Ірану дані, які потенційно здатні допомогти Тегерану здійснювати атаки по американських військових кораблях, літаках та інших об’єктах США у регіоні.

За оцінками розвідки, передана інформація могла посилити можливості Ірану для ударів по американських силах.

Коментуючи ситуацію в інтерв’ю телеканалу Fox News, Дональд Трамп припустив, що Кремль може надавати Ірану певну допомогу. Водночас він зауважив, що Москва, ймовірно, розцінює підтримку України з боку США та союзників як подібний крок.

"Я думаю, що він, можливо, трохи допомагає їм, так, гадаю… І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?", — зауважив Трамп.

Під час розмови ведучий Браян Кілмід наголосив, що Сполучені Штати дійсно допомагають Україні. У відповідь Трамп погодився з цим і зазначив, що інші країни, зокрема Китай, можуть трактувати ситуацію як взаємні дії сторін у глобальному протистоянні.

Війна в Ірані — як до неї причетна Росія

Як писало видання CNN, Корпус вартових ісламської революції отримав від Росії рекомендації щодо тактики застосування дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними західної розвідки, Москва передає Тегерану досвід, здобутий під час війни проти України, зокрема щодо масованих атак безпілотниками та їхнього націлювання. Джерела медіа зазначають, що така співпраця між Росією та Іраном може свідчити про перехід взаємодії на новий рівень і викликає занепокоєння на Заході, оскільки ці тактики можуть бути використані для ударів по військових об’єктах США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Як писав Фокус, за даними The Washington Post, КВІР отримує від Росії розвідувальні дані про розташування та переміщення кораблів і літаків США на Близькому Сході. За оцінками чиновників Білий дім, така інформаційна підтримка дозволяє Ірану точніше завдавати ударів по об’єктах коаліції США та Ізраїлю й може свідчити про опосередковану участь Москви у конфлікті на боці Тегерана.

Ба більше, за даними Sky News, ескалація війни в Ірані спричинила різке зростання цін на нафту, і це дозволило Росії збільшити нафтові доходи приблизно на 17%. Водночас експорт російської нафти через морські термінали зріс майже на чверть. Зрештою, цей приріст може забезпечити Кремлю додаткові кошти для фінансування війни проти України.