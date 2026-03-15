"Хочу мати нафту": Трамп пояснив, коли поверне санкції проти російської нафти
Дональд Трамп пообіцяв відновити нафтові санкції проти РФ, якщо на енергетичному ринку пройде криза, викликана конфліктом на Близькому Сході, і ціни стабілізуються.
Бійли Дім хоче мати нафту "для всього світу", заявив президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв'ю телеканалу NBC News.
"Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту", — сказав Трамп.
Він уточнив, що санкції, які були введені проти Москви з початку 2022 року, мають тимчасовий характер та "повернуться, щойно криза закінчиться".
Президента США також запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій.
Проте Трамп не відповів однозначно, а перевів мову на президента України Володимира Зеленського.
"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду", — зазначив Трамп.
