"Хочу мати нафту": Трамп пояснив, коли поверне санкції проти російської нафти

Дональд Трамп пообіцяв відновити нафтові санкції проти РФ, якщо на енергетичному ринку пройде криза, викликана конфліктом на Близькому Сході, і ціни стабілізуються.

Бійли Дім хоче мати нафту "для всього світу", заявив президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту", — сказав Трамп.

Він уточнив, що санкції, які були введені проти Москви з початку 2022 року, мають тимчасовий характер та "повернуться, щойно криза закінчиться".

Президента США також запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій.

Проте Трамп не відповів однозначно, а перевів мову на президента України Володимира Зеленського.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду", — зазначив Трамп.

