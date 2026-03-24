Темпы подорожания топлива в Украине начали замедляться. Сколько будет стоить бензин и дизель 25 марта — читайте в обзоре.

В Украине в марте цены на топливо резко росли, но с 24 марта напряжение по стоимости на АЗС немного спало. Дизель подорожал в среднем на 40 коп., бензин — на 19 коп. Фокус узнал, какими будут цены на бензин и дизель в Украине 25 марта.

Цены на бензин и дизель 25 марта

Государственный оператор "Укрнафта" второй день подряд не меняет стоимость бензина и дизеля. 25 марта заправить транспортное средство можно будет по таким ценам:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 80,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 84,99 грн/л;

автомобильный газ — 44,99 грн/л.

Частные сети обычно устанавливают более высокие цены на топливо. Однако, даже крупнейшие операторы АЗС сдержались и прекратили повышать стоимость дизеля и бензина.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 83,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 86,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,98 грн/л.

Будет ли дефицит дизеля в Украине

23 марта информационное агентство Reuters со ссылкой на аналитиков Enkorr сообщило, что поставки дизельного топлива на апрель пока остаются неопределенными. При этом было отмечено, что украинский рынок обеспечен дизелем до конца марта, а ежедневный импорт вырос на 3% — до почти 17 000 метрических тонн.

Однако эксперт по энергетическим вопросам и руководитель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн успокоил и опроверг информацию о дефиците. По его словам, объемы поставок в марте соответствуют уровню 2025 года, а на апрель уже зарезервировано около 40% контрактов. Никаких проблем с поставками дизеля не предвидится. К тому же уже не наблюдаются очереди на заправках.

Куюн пояснил, что панику вызвала неправильная трактовка профессиональных обзоров рынка: топлива хватает, но цена еще окончательно не определена.

"Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", — подчеркнул эксперт.

Ранее Фокус также сообщал, что на мировом рынке обвалилась стоимость нефти, от которой зависят цены на украинских АЗС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что будут отложены потенциальные военные удары по энергетическим объектам Ирана.