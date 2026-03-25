Средние цены на топливо в Украине 25 марта

Топливо в Украине начало дешеветь: какие АЗС первыми снизили цены на бензин и дизель
Стоимость топлива на украинских АЗС начала снижение после периода стабильности.
В Украине дешевеет топливо. Так, сеть АЗК UPG первой сообщила о коррекции цен на бензин и дизтопливо.
По состоянию на 13:20 час. 25 марта дизель на заправках подешевел на 1 грн за литр, а бензин потерял в цене 2 грн за литр.
Ситуация может свидетельствовать о начале локального тренда на снижение цен, однако участники рынка пока не спешат с прогнозами относительно дальнейшей динамики.
Средние цены на топливо в сети по областям (по состоянию на 25 марта)
- UPG100DE — 80,90 грн/л;
- UPG95DE — 74,90 грн/л;
- A-95DE — 71,90 грн/л;
- EURO DIESEL — 84,90 грн/л;
- UPG DIESEL — 87,90 грн/л;
- AdBlue — 42,00 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л.
Что будет дальше с ценами на бензин в Украине
Как Фокус писал ранее, изменения цен на топливо объясняются обычно колебаниями мировых котировок на нефть, валютным курсом, а также себестоимостью закупок и логистики. В то же время пока коррекция стоимости является точечной реакцией отдельной сети. Об общем рыночном тренде говорить рано. Дальнейшая динамика будет зависеть от мировых цен на нефть и курса гривны.
Между тем 25 марта 2026 года в Украине зафиксированы следующие средние розничные цены на топливо:
- Бензин А-95 премиум — 75,42 -0.33 (-0.436%),
- Бензин А-95 — 71,85 -0.19 (-0.264%);
- Бензин А-92 — 66,59 -0.03 (-0.045%);
- Дизельное топливо — 84,65 0.02 (0.024%);
- Газ автомобильный — 45,77 0.04 (0.088%)
Источник: мониторинг Минфина по данным "А-95 Консалтинг"
Напомним, в течение марта цены на топливо в Украине резко росли, но с 24 марта напряжение спало. АЗС не поднимают их и 25 марта.