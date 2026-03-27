Гречка по 100 гривень за кілограм: як можуть підскочити ціни на бензин і продукти через війну в Ірані, — аналітик

Якщо конфлікт на Близькому Сході продовжуватиметься і не буде локалізованим, українцям потрібно готуватися до критичних цифр на цінниках, зокрема на бензин і продукти.

У випадку продовження ескалації конфлікту вартість літра бензину може зрости до 100 гривень за літр, що своєю чергою спричинить підвищення цін на продукти. Про це в етері "Новини Live" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Експерт зазначив, що виробництво в аграрному секторі у 2025 році вже впало на 6%. Причинами стали частково заблокована портова логістика та втрата традиційних ринків збуту.

"В України яка проблема: зараз посівна кампанія, ціни на паливо зростають, а друга хвиля — це буде зростання цін на добрива", — розповів Кущ.

Експерт прогнозує, що ціни на бензин можуть сягнути 100 гривень за літр. Відповідно подорожчають продукти: наприклад, вартість гречки може сягнути 100 гривень за кілограм.

"За енергетичним шоком завжди йде продовольчий шок. Тому треба готуватися до бензину по 100 гривень", — зазначив аналітик.

Хоча загроз голоду для України немає, для країн Перської затоки у випадку продовження блокування Ормузької протоки проблеми можуть бути доволі серйозними, вважає експерт.

Ціни на гречку вже зросли

Коливання цін через війну в Ірані вже вплинули на цифри в українських супермаркетах. 22 березня журналісти "Новини Live" з'ясували, що найбільше поки ситуація вплинула на ціну на гречку.

У столичних супермаркетах мережі "АТБ" гречка у пакетиках вагою 500 грамів коштує 45,90 гривень, що у перерахунку становить 91,80 гривень за кілограм. Інші виробники пропонують гречку ціною по 80 гривень за кілограм.

23 березня ціни на нафту обвалилися на 13% на тлі заяв президента США Дональда Трампа.