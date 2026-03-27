Гречка по 100 гривен за килограмм: как могут подскочить цены на бензин и продукты из-за войны в Иране, — аналитик

Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться и не будет локализован, украинцам нужно готовиться к критическим цифрам на ценниках, в частности на бензин и продукты.

В случае продолжения эскалации конфликта стоимость литра бензина может вырасти до 100 гривен за литр, что в свою очередь повлечет за собой повышение цен на продукты. Об этом в эфире "Новости Live" рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Эксперт отметил, что производство в аграрном секторе в 2025 году уже упало на 6%. Причинами стали частично заблокирована портовая логистика и потеря традиционных рынков сбыта.

"У Украины какая проблема: сейчас посевная кампания, цены на топливо растут, а вторая волна — это будет рост цен на удобрения", — рассказал Кущ.

Эксперт прогнозирует, что цены на бензин могут достичь 100 гривен за литр. Соответственно подорожают продукты: например, стоимость гречки может достичь 100 гривен за килограмм.

Відео дня

"За энергетическим шоком всегда следует продовольственный шок. Поэтому надо готовиться к бензину по 100 гривен", — отметил аналитик.

Хотя угроз голода для Украины нет, для стран Персидского залива в случае продолжения блокирования Ормузского пролива проблемы могут быть довольно серьезными, считает эксперт.

Цены на гречку уже выросли

Колебания цен из-за войны в Иране уже повлияли на цифры в украинских супермаркетах. 22 марта журналисты "Новости Live" выяснили, что больше всего пока ситуация повлияла на цену на гречку.

В столичных супермаркетах сети "АТБ" гречка в пакетиках весом 500 граммов стоит 45,90 гривен, что в пересчете составляет 91,80 гривен за килограмм. Другие производители предлагают гречку ценой по 80 гривен за килограмм.

23 марта цены на нефть обвалились на 13% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.