Україна може отримати більше газу та дизеля з Греції: "Нафтогаз" веде переговори, — Reuters

Україна веде переговори щодо збільшення імпорту зрідженого природного газу та дизельного пального через Грецію. У державній газопостачальній компанії "Нафтогаз України" зазначають, що такі кроки необхідні для підготовки до наступного опалювального сезону та стабілізації енергопостачання.

Українська енергетична компанія "Нафтогаз", яка почала накопичувати запаси газу на наступну зиму, зацікавлена ​​у збільшенні поставок скрапленого природнього газу (СПГ) через грецькі термінали та трубопроводи системи "Вертикальний коридор", повідомило інформаційне агентство Reuters.

Україна вже отримує американський CПГ через Грецію — через Вертикальний коридор, але її частка в загальному імпорті залишається невеликою. Греція, Болгарія, Румунія та Угорщина у 2016 році домовилися про розвиток інфраструктури для реалізації так званого "Вертикального газового коридору", який дозволить транспортувати газ між країнами в будь-якому напрямку.

"Особливу увагу було приділено можливості збільшення обсягів поставок газу — як для України, так і для східноєвропейського регіону через грецькі порти", — сказав голова правління Нафтогазу Сергій Корецький після зустрічі із заступником міністра закордонних справ Греції Гаррі Теохарісом.

"Ми також обговорили постачання дизельного палива, використання грецького флоту та інші взаємовигідні проекти", — додав він.

Після того, як російські ракетні удари практично знищили внутрішні нафтопереробні потужності України, вона стала майже повністю залежною від імпортного палива, постачаючи його із Західної, Центральної та Південної Європи.

Київська консалтингова компанія з питань палива Enkorr заявила в понеділок, що Україна збільшила імпорт дизельного палива, і аналітики не очікують, що країна зіткнеться з дефіцитом палива у квітні.

Аналітики іншої консалтингової компанії ExPro заявили цього місяця, що газові трейдери, включаючи державний "Нафтогаз", імпортують щонайменше 75 мільйонів кубічних метрів газу в Україну через "Вертикальний коридор" з терміналів СПГ у Греції у березні. ExPro заявила, що імпорт газу сягне 2,41 млн кубічних метрик на день і надходитиме з грецького терміналу СПГ Ревітусса за спеціальними зниженими транспортними тарифами.

Нагадаємо, що аналітики ринку заявляли про достатні запаси дизельного пального в Україні на березень. Однак ситуація з квітнем залишалася менш прогнозованою. За оцінками, близько 70% потреб на наступний місяць уже було законтрактовано, але ціни на пальне різко зросли.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський під час візиту на Близький Схід заявив про переговори щодо постачання дизельного пального для України. За його словами, близько 90% потенційного дефіциту припадає саме на дизель. Тому це питання стало одним із ключових у забезпеченні енергетичної безпеки країни.