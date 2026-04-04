В апреле цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Тем не менее, дефицит на заправках вряд ли произойдет. Вместе с экспертом Сергеем Куюном Фокус разобрался, что ждать водителям в ближайшие недели, как мировые котировки влияют на стоимость топлива и может ли государство смягчить подорожание.

В Украине ситуация с топливом достаточно сложная и непредсказуемая. За март средняя стоимость дизельного топлива выросла более чем на 26 грн за литр, а бензин А-95 прибавил в цене 11 грн. Между тем эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание, цифры на стелах могут достичь психологической отметки в 100 грн.

Цены на АЗС продолжат расти

2 апреля лондонская биржа ICE закрылась по газойлю на уровне 1521 доллар за тонну. Только за сутки рост составил сразу 155 долларов. Как писало Reuters, резкое подорожание связано с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что атаки на Иран будут продолжаться, и четких сроков завершения войны пока нет.

Между тем в Южной Европе котировки дизеля достигли 1617 долларов за тонну (CIF), а за март они выросли более чем вдвое.

Энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии Фокусу отметил, что сейчас спрогнозировать точную ценовую ситуацию на апрель сложно, но предпосылки для дальнейшего подорожания есть.

"2 апреля цена дизеля выросла до рекордных отметок. Такого я еще никогда не видел. Если импорт будет идти по таким ценам, себестоимость уже превышает 90 грн за литр", — отметил он.

Цены на дизель могут вырасти до 100 грн Фото: Depositphotos

По словам Куюна, с учетом логистики, расходов сетей и минимального заработка, новые цены на АЗС в районе 100 гривен за литр дизеля становятся "абсолютно достижимыми" и больше не выглядят фантастикой.

"Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цена дизтоплива выросла до 100 гривен за литр. Это вполне реальная перспектива. Если такие темпы сохранятся, то уже ничего нельзя исключать", — добавил эксперт.

Относительно цен на бензин, Сергей Куюн отметил, что ситуация несколько лучше. Мировые цены на него растут не так стремительно, к тому же в Украине сформированы значительные запасы, поэтому динамика подорожания бензина будет значительно медленнее.

Валюта не главное: что будет влиять на стоимость топлива в апреле

Колебания курса валют не является ключевым драйвером, который формирует цены на АЗС в Украине. Сергей Куюн пояснил, что больше всего стоимость топлива зависит от ситуации на мировом рынке.

"Мы импортируем 100% топлива, поэтому решающим фактором остаются мировые цены. Именно они толкают рынок вверх", — подчеркнул эксперт.

Дополнительное давление создают так называемые премии поставщиков. Это фактически наценки, которые зарубежные трейдеры и производители выставляют украинским компаниям на фоне высокого спроса и нестабильности.

"Кроме того, растет стоимость транспортировки. Владельцы танкеров и другого подвижного состава повышают цены, ведь все дорожает. И это объективно, ведь те же танкеры или тепловозы работают на дизтопливе. Соответственно, когда дорожает топливо, растет и стоимость перевозок", — рассказал специалист.

На самом деле, как отметил Куюн, курс валют влияет на рынок топлива. Однако его роль значительно меньше, чем кажется. Если за месяц дизель подорожал на 25-26 грн за литр, то рост курса на 1 гривну добавляет к цене на колонке лишь около 85 копеек. То есть влияние есть, но оно незначительное с общим подорожанием.

"Поэтому, откровенно говоря, я бы не придавал большого значения валютным колебаниям. Ключевой фактор — это мировые цены, именно они и толкают стоимость топлива вверх", — добавил руководитель "Консалтинговой группы А-95".

Грозит ли Украине дефицит топлива в апреле

Несмотря на резкий рост цен на АЗС и напряженную ситуацию на мировых рынках, эксперт пока не прогнозирует дефицита топлива в Украине. Хотя, по словам эксперта, ситуация с дизелем напряженная из-за ограниченных объемов для закупки, критических ситуаций не предвидится.

Сергей Куюн пояснил, что Украина остается относительно небольшим потребителем в глобальном масштабе, поэтому способна обеспечить себя необходимыми объемами.

В Украине, по мнению эксперта, не будет дефицита топлива в апреле Фото: freepik

В то же время рынок может самостоятельно уравновесить ситуацию через механизм спроса и предложения. Если стоимость дизельного топлива и дальше будет расти, потребление постепенно будет сокращаться.

"Будет дорожать топливо, и соответственно будет уменьшаться потребление. Поэтому и потребность в нем будет меньше. Поэтому, откровенно говоря, пока не вижу предпосылок для дефицита", — считает он.

Может ли государство сдержать цены на бензин и дизель

По словам эксперта, у правительства ограниченные возможности влиять на рынок топлива и сдерживать цены на АЗС, в частности, Украина не может позволить себе снижать налоги.

"Европейские страны уменьшают налоги, чтобы сдержать цены. Но в Украине такой опции нет, поскольку все ресурсы направляются на оборону. Мы не можем выбирать между финансированием армии и тем, чтобы кто-то ездил дешевле, — пояснил Сергей Куюн.

Вместо этого государство нашло точечное решение и ввело "топливный" кэшбек. Программа позволяет частично компенсировать рост стоимости дизельного топлива и бензина для населения.

"Программа достаточно действенная. Например, для тех, кто немного ездит, примерно до 100 литров топлива в месяц, скидка составляет около 13 грн на литр. Если учесть, что в марте топливо подорожало примерно на 25-26 грн, то можно сказать, что половину этого роста государство фактически взяло на себя.

По бензину скидка около 7,5 грн за литр. Это тоже ощутимо, и там можно приобрести больше топлива. Считаю, что в нынешних условиях это фактически максимум того, что может сделать государство", — высказался эксперт.

Какие еще расходы вырастут для водителей в апреле 2026 года

Водителям следует готовиться не только к подорожанию топлива, но и к росту стоимости эвакуации автомобилей. С 15 апреля 2026 года частные компании, которые перевозят временно эвакуированные машины на специальные стоянки в Киеве, повысят минимальную цену услуг до 1 680 грн. В будущем планируется ввести различные тарифы в зависимости от веса транспортного средства.

В апреле вырастет стоимость эвакуации автомобилей в Киеве Фото: drive2.ru

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что стоимость эвакуации определяют сами компании, а не городские власти.

Новый тариф для авто весом до 2 тонн будет такой же, как в случае эвакуации Национальной полицией.

Даже после повышения цены, в Киеве она будет оставаться ниже, чем в других крупных городах Украины (например, в Днепре — от 2 110 до 2 410 грн, во Львове — от 1 862 до 2 638 грн)

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов отметил, что эвакуацию применяют только тогда, когда припаркованные автомобили мешают движению транспорта, аварийных служб, бригад скорой помощи и общественного транспорта. Также авто могут забирать из соображений безопасности во время международных мероприятий или по решению государственных органов.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты прогнозировали рост цены дизеля до 95-96 грн за литр, а бензина А-95 — до 92-94 грн.