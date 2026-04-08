100 грн уже близко: какая сегодня стоимость дизеля и бензина в Украине
Цены на топливо приближаются к психологическому порогу. Какая стоимость дизеля, бензина и автогаза в Украине ожидается 8 апреля — читайте в обзоре.
АЗС продолжают обновлять показатели на своих стелах, а водителям приходится готовиться к очередному подорожанию. Средняя стоимость дизельного топлива в Украине уже превышает 90 грн за литр, а бензина А-95 — 73,07 грн. Фокус выяснил, сколько может стоить дизель и бензин в Украине 8 апреля.
Новые цены на АЗС — какая средняя стоимость топлива
На этой неделе в Украине снова наблюдается резкий рост цен на бензин и дизель. По информации портала "Минфин", 7 апреля больше всего подорожало дизельное топливо — на 42 копейки.
Средние цены на топливо по стране по состоянию на 7 апреля составляют:
- бензин А-95 премиум — 76,94 грн/л (+0,52);
- бензин А-95 — 73,07 грн/л (+0,13);
- бензин А-92 — 67,30 грн/л (+0,06);
- дизельное топливо — 90,12 грн/л (+0,42);
- автомобильный газ — 48,98 грн/л (+0,14).
Сколько будет стоить бензин и дизель 8 апреля
Самые низкие цены на топливо предлагают государственные АЗС. В частности, сеть "Укрнафта", которая работает с минимальной наценкой, 8 апреля может предложить такие цены:
- бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 91,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
В то же время на частных АЗС цены значительно выше. Некоторые операторы продают дизель почти по 95 грн за литр. В популярных сетях 8 апреля чаще всего могут встречаться такие цены:
WOG:
- бензин А-95 — 77,00 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;
- дизельное топливо — 91,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,99 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо — 92,00 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 95,00 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 82,40 грн/л;
- бензин upg95 — 76,40 грн/л;
- бензин А-95 — 73,40 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 90,90 грн/л;
- дизель upg — 93,90 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 74,99 грн/л;
- бензин А-98 — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 61,99 грн/л;
- дизельное топливо — 90,00 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 93,00 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;
- бензин А-95 — 76,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л.
В Украину завезли рекордный объем дизеля, но с газом могут возникнуть проблемы — Сергей Куюн
В марте украинские трейдеры завезли рекордный объем дизельного топлива за последние пять лет. Энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн написал в Facebook, что запасы растут и по состоянию на 6 апреля достигли самого высокого уровня с начала года.
"Судя по всему, рынок пополнят и в апреле. Одна "Укрнафта" планирует импортировать 200 тыс. т дизеля вместо традиционных 70-100 тыс. т. Это 30% от потребности рынка. Поставки осуществляются из Германии, Польши и Греции. На самом же деле самой госкомпании нужно гораздо больше топлива: ее розничные продажи дизеля в марте выросли вдвое из-за обязательства торговать без маржи", — сообщил эксперт, добавив, что другие крупные сети также полностью законтрактовались.Важно
В то же время, по его словам, проблемы остаются. Ситуация с мировыми ресурсами дизельного и авиакеросина становится сложнее, а цены растут: с начала войны в Иране стоимость дизеля выросла вдвое — с 750 до более 1500 долл.
Куюн рассказал, что зарубежные поставщики требуют 100% предоплату и дополнительные гарантии 10-15%, чтобы застраховаться от дальнейшего роста цен. Мелкие трейдеры не выдерживают таких условий и сокращают импортные объемы.
На рынке АЗС ситуация тоже напряженная. Высокие цены будут уменьшать спрос, а без продаж бизнес будет работать в убыток.
"Многие станции и так работают на пределе, ведь снижение потребления в прошлом году возобновилось. Сейчас можно уже говорить, что очередной удар под дых получил сжиженный газ, цена на который улетела за облака. Если он традиционно стоил 50-60% от цены бензина, то сейчас приближается к 70%, и это еще не предел, потому что на внешнем рынке объемов нет", — отметил Сергей Куюн.
Он отметил, что после проблем с Ормузом Китай активно скупает LPG по всему миру, поскольку его используют как сырье для многих производств. Из-за этого автогаз может исчезнуть со многих АЗС. К счастью, по его словам, бензина хватает.
Ранее эксперт предупреждал, что в апреле цены на топливо могут и дальше расти. По его мнению, есть вероятность того, что показатели на стелах АЗС пересекут психологическую отметку в 100 грн.