Цены на топливо приближаются к психологическому порогу. Какая стоимость дизеля, бензина и автогаза в Украине ожидается 8 апреля — читайте в обзоре.

АЗС продолжают обновлять показатели на своих стелах, а водителям приходится готовиться к очередному подорожанию. Средняя стоимость дизельного топлива в Украине уже превышает 90 грн за литр, а бензина А-95 — 73,07 грн. Фокус выяснил, сколько может стоить дизель и бензин в Украине 8 апреля.

Новые цены на АЗС — какая средняя стоимость топлива

На этой неделе в Украине снова наблюдается резкий рост цен на бензин и дизель. По информации портала "Минфин", 7 апреля больше всего подорожало дизельное топливо — на 42 копейки.

Средние цены на топливо по стране по состоянию на 7 апреля составляют:

бензин А-95 премиум — 76,94 грн/л (+0,52);

бензин А-95 — 73,07 грн/л (+0,13);

бензин А-92 — 67,30 грн/л (+0,06);

дизельное топливо — 90,12 грн/л (+0,42);

автомобильный газ — 48,98 грн/л (+0,14).

Сколько будет стоить бензин и дизель 8 апреля

Самые низкие цены на топливо предлагают государственные АЗС. В частности, сеть "Укрнафта", которая работает с минимальной наценкой, 8 апреля может предложить такие цены:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 91,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

В то же время на частных АЗС цены значительно выше. Некоторые операторы продают дизель почти по 95 грн за литр. В популярных сетях 8 апреля чаще всего могут встречаться такие цены:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,00 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 95,00 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,40 грн/л;

бензин upg95 — 76,40 грн/л;

бензин А-95 — 73,40 грн/л;

дизельное топливо Euro — 90,90 грн/л;

дизель upg — 93,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 74,99 грн/л;

бензин А-98 — 78,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 61,99 грн/л;

дизельное топливо — 90,00 грн/л;

дизельное топливо PRO — 93,00 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л.

В Украину завезли рекордный объем дизеля, но с газом могут возникнуть проблемы — Сергей Куюн

В марте украинские трейдеры завезли рекордный объем дизельного топлива за последние пять лет. Энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн написал в Facebook, что запасы растут и по состоянию на 6 апреля достигли самого высокого уровня с начала года.

"Судя по всему, рынок пополнят и в апреле. Одна "Укрнафта" планирует импортировать 200 тыс. т дизеля вместо традиционных 70-100 тыс. т. Это 30% от потребности рынка. Поставки осуществляются из Германии, Польши и Греции. На самом же деле самой госкомпании нужно гораздо больше топлива: ее розничные продажи дизеля в марте выросли вдвое из-за обязательства торговать без маржи", — сообщил эксперт, добавив, что другие крупные сети также полностью законтрактовались.

В то же время, по его словам, проблемы остаются. Ситуация с мировыми ресурсами дизельного и авиакеросина становится сложнее, а цены растут: с начала войны в Иране стоимость дизеля выросла вдвое — с 750 до более 1500 долл.

Куюн рассказал, что зарубежные поставщики требуют 100% предоплату и дополнительные гарантии 10-15%, чтобы застраховаться от дальнейшего роста цен. Мелкие трейдеры не выдерживают таких условий и сокращают импортные объемы.

По словам эксперта, ситуация на АЗС напряженная

На рынке АЗС ситуация тоже напряженная. Высокие цены будут уменьшать спрос, а без продаж бизнес будет работать в убыток.

"Многие станции и так работают на пределе, ведь снижение потребления в прошлом году возобновилось. Сейчас можно уже говорить, что очередной удар под дых получил сжиженный газ, цена на который улетела за облака. Если он традиционно стоил 50-60% от цены бензина, то сейчас приближается к 70%, и это еще не предел, потому что на внешнем рынке объемов нет", — отметил Сергей Куюн.

Он отметил, что после проблем с Ормузом Китай активно скупает LPG по всему миру, поскольку его используют как сырье для многих производств. Из-за этого автогаз может исчезнуть со многих АЗС. К счастью, по его словам, бензина хватает.

Ранее эксперт предупреждал, что в апреле цены на топливо могут и дальше расти. По его мнению, есть вероятность того, что показатели на стелах АЗС пересекут психологическую отметку в 100 грн.