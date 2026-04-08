Ціни на пальне наближаються до психологічного порогу. Яка вартість дизеля, бензину та автогазу в Україні очікується 8 квітня — читайте в огляді.

АЗС продовжують оновлювати показники на своїх стелах, а водіям доводиться готуватися до чергового подорожчання. Середня вартість дизельного пального в Україні вже перевищує 90 грн за літр, а бензину А-95 — 73,07 грн. Фокус з’ясував, скільки може коштувати дизель та бензин в Україні 8 квітня.

Нові ціни на АЗС — яка середня вартість пального

Цього тижня в Україні знову спостерігається різке зростання цін на бензин і дизель. За інформацією порталу "Мінфін", 7 квітня найбільше подорожчало дизельне пальне — на 42 копійки.

Середні ціни на пальне по країні станом на 7 квітня складають:

бензин А-95 преміум — 76,94 грн/л (+0,52);

бензин А-95 — 73,07 грн/л (+0,13);

бензин А-92 — 67,30 грн/л (+0,06);

дизельне пальне — 90,12 грн/л (+0,42);

автомобільний газ — 48,98 грн/л (+0,14).

Скільки коштуватиме бензин і дизель 8 квітня

Найнижчі ціни на пальне пропонують державні АЗС. Зокрема, мережа "Укрнафта", яка працює з мінімальною націнкою, 8 квітня може запропонувати такі ціни:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 91,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

Водночас на приватних АЗС ціни значно вищі. Деякі оператори продають дизель майже за 95 грн за літр. У популярних мережах 8 квітня найчастіше можуть зустрічатися такі ціни:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,00 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 95,00 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,40 грн/л;

бензин upg95 — 76,40 грн/л;

бензин А-95 — 73,40 грн/л;

дизельне пальне Euro — 90,90 грн/л;

дизель upg — 93,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 74,99 грн/л;

бензин А-98 — 78,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 61,99 грн/л;

дизельне пальне — 90,00 грн/л;

дизельне пальне PRO — 93,00 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 94,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 91,99 грн/л.

В Україну завезли рекордний обсяг дизеля, але з газом можуть виникнути проблеми — Сергій Куюн

У березні українські трейдери завезли рекордний обсяг дизельного пального за останні п’ять років. Енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн написав у Facebook, що запаси зростають і станом на 6 квітня досягли найвищого рівня від початку року.

"Судячи з усього, ринок поповнять і у квітні. Одна "Укрнафта" планує імпортувати 200 тис. т дизелю замість традиційних 70-100 тис. т. Це 30% від потреби ринку. Постачання здійснюються з Німеччини, Польщі та Греції. Насправді ж самій держкомпанії потрібно набагато більше пального: її роздрібні продажі дизелю у березні зросли удвічі через зобов’язання торгувати без маржі", — повідомив експерт, додавши, що інші великі мережі також повністю законтрактувалися.

Водночас за його словами, проблеми залишаються. Ситуація зі світовими ресурсами дизельного та авіагасу стає складнішою, а ціни зростають: з початку війни в Ірані вартість дизелю зросла вдвічі — з 750 до понад 1500 дол./т.

Куюн розповів, що закордонні постачальники вимагають 100% передоплату та додаткові гарантії 10-15%, щоб застрахуватися від подальшого зростання цін. Дрібні трейдери не витримують таких умов і скорочують імпортні обсяги.

За словами експерта, ситуація на АЗС напружена

На ринку АЗС ситуація теж напружена. Високі ціни будуть зменшувати попит, а без продажів бізнес працюватиме в збиток.

"Багато станцій і так працює на межі, адже зниження споживання минулого року поновилося. Зараз можна вже казати, що черговий удар під дих отримав скраплений газ, ціна на який улетіла за хмари. Якщо він традиційно коштував 50-60% від ціни бензину, то зараз наближається до 70%, і це ще не межа, бо на зовнішньому ринку обсягів немає", — зауважив Сергій Куюн.

Він зазначив, що після проблем з Ормузом Китай активно скуповує LPG по всьому світу, оскільки його використовують як сировину для багатьох виробництв. Через це автогаз може зникнути з багатьох АЗС. На щастя, за його словами, бензину вистачає.

Раніше експерт попереджав, що у квітні ціни на пальне можуть й надалі зростати. На його думку, є ймовірність того, що показники на стелах АЗС перетнуть психологічну позначку у 100 грн.