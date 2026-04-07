"Транспорт есть, а ездить некому": в Украине не хватает водителей для доставки топлива, — эксперт

Многие водители, которые доставляют топливо в Украине, разбежались из-за страха перед "бусификацией". Люди боятся и увольняются с работы.

В Украине возникла проблема с поставками топлива, ведь просто не хватает водителей, которые имеют специальный допуск, и могут его доставлять. Об этом заявил бывший президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

"Транспорт есть, а ездить некому. А проблема в том, что у нас есть проблема с доставкой. Почему? Потому что большое количество водителей "бусифицировали", а другая часть разбежалась, чтобы не "бусифицировали" на дороге. А это же мы должны понимать, что это за водителей. Это же не просто водитель, который умеет управлять грузовым транспортом. Это водитель, который имеет допуск, их не так много в стране. И есть большая проблема, как мы будем сегодня из этого выходить", — сказал он.

Відео дня

Напомним, что народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу в эфире "Новости Live" заявил, что силовые методы мобилизации приводят к большим потерям в украинской экономике. Непрофессиональная работа сотрудников ТЦК заставляет бизнес закрываться.

Фокус писал, что в апреле цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако, дефицит на заправках вряд ли произойдет. Эксперт Сергей Куюн говорит, что с учетом логистики, расходов сетей и минимального заработка, новые цены на АЗС в районе 100 гривен за литр дизеля становятся "абсолютно достижимыми" и больше не выглядят фантастикой.

Относительно цен на бензин, Сергей Куюн отметил, что ситуация несколько лучше. Мировые цены на него растут не так стремительно, к тому же в Украине сформированы значительные запасы, поэтому динамика подорожания бензина будет значительно медленнее.