"Транспорт є, а їздити нікому": в Україні не вистачає водіїв для доставки пального, — експерт

Багато водіїв, які доставляють пальне в Україні, розбіглися через страх перед "бусифікацією". Люди бояться та звільняються з роботи.

В Україні виникла проблема з постачанням пального, адже просто не вистачає водіїв, які мають спеціальний допуск, та можуть його доставляти. Про це заявив колишній президент Асоціації "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук.

"Транспорт є, а їздити нікому. А проблема в тому, що у нас є проблема з доставкою. Чому? Тому що велику кількість водіїв "бусифікували", а інша частина розбіглася, щоб не "бусифікували" на дорозі. А це ж ми повинні розуміти, що це за водіїв. Це ж не просто водій, який вміє керувати вантажним транспортом. Це водій, який має допуск, їх не так багато в країні. І є велика проблема, як ми будемо сьогодні з цього виходити", — сказав він.

Нагадаємо, що народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу в ефірі "Новини Live" заявив, що силові методи мобілізації призводять до великих втрат в українській економіці. Непрофесійна робота співробітників ТЦК змушує бізнес закриватися.

Фокус писав, що у квітні ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Проте, дефіцит на заправках навряд чи відбудеться. Експерт Сергій Куюн каже, що з урахуванням логістики, витрат мереж та мінімального заробітку, нові ціни на АЗС у районі 100 гривень за літр дизеля стають "абсолютно досяжними" та більше не виглядають фантастикою.

Щодо цін на бензин, Сергій Куюн зазначив, що ситуація дещо краща. Світові ціни на нього зростають не так стрімко, до того ж в Україні сформовані значні запаси, тому динаміка подорожчання бензину буде значно повільнішою.