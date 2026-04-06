Дефицит топлива в апреле: чего ждать украинцам

В Украине за выходные резко подорожало дизтопливо, и его цена на заправках достигла 95 грн за литр.

Несмотря на это, дефицита дизеля и других видов топлива в Украине до конца месяца не ожидается, рассказал в эфире Новини. LIVE заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

"У нас все законтрактовано уже до конца апреля. Я никаких проблем не вижу", — подчеркнул он.

По его словам, ключевым вопросом сейчас является не цена, а именно доступность горючего. После блокировки Ормузского пролива и ударов Ирана по нефтеперерабатывающим заводам стран Персидского залива, где сосредоточены самые большие предприятия по производству авиационного топлива и дизеля, создали дефицит этих видов горючего.

"Авиатопливо для нас не так актуально, а вот дефицит дизеля нас касается. Речь идет сейчас не о ценах, а о ресурсе. Если у тебя есть ресурс, если у тебя есть законтрактованные поставки, цены могут меняться от того, что завтра товариш Трамп вам с утра что-то скажет, потом вечером скажет. Цены могут колебаться от $119 за баррель до $98 за один день, притом, как вверх, так и вниз", — констатирует эксперт.

Он настаивает, что украинская система обеспечения поставок — лучшая в мире.

"То, что было создано в первые четыре месяца 2022 года, — это пример и для всех других стран, что нужно смотреть на диверсификацию поставок. Сейчас мы больше чем из 10 стран это поставляем, а на прошлой неделе добавилось еще две страны. Были переговоры в Нигерии и переговоры президента в Саудовской Аравии. Нам Саудовская Аравия сказала, что даст нам то, что нам надо".

По данным Al Arabiya, Саудовская Аравия впервые в истории вывела на максимальную нагрузку свой стратегический Восточно-Западный нефтепровод (Petroline) мощностью 7 млн баррелей в сутки для транспортировки нефти из Персидского залива к Красному морю (порт Янбу), обходя Ормузский пролив. На фоне геополитической напряженности и рисков блокады пролива, этот маршрут стал критически важным, обеспечивая экспорт около 7 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель для этой 1200-километровой системы, которую в свое время создали как альтернативу Ормузскому проливу.

Закревский отмечает, что сейчас 200 танкеров стоят в очереди, чтобы нефть с судов переправить по этому трубопроводу.

Гость эфира подчеркивает: страна будет з дизелем, поскольку добавились новые страны, но речь идет уже о поставках в мае.

"На апрель объемы законтрактованы. Цены будут меняться, и сейчас главное — сосредоточиться на том, чтобы давать рынку работать. А рынок будет работать, когда есть достаточно ресурса, и это самое главное".

