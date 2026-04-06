Дефіцит палива у квітні: чого чекати українцям

В Україні за вихідні різко подорожчало дизпаливо, і його ціна на заправках сягнула 95 грн за літр.

Незважаючи на це, дефіциту дизеля та інших видів палива в Україні до кінця місяця не очікується, розповів в ефірі Новини. LIVE заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.

"У нас усе законтрактовано вже до кінця квітня. Я жодних проблем не бачу", — підкреслив він.

За його словами, ключовим питанням зараз є не ціна, а саме доступність пального. Після блокування Ормузької протоки та ударів Ірану по нафтопереробних заводах країн Перської затоки, де зосереджені найбільші підприємства з виробництва авіаційного пального та дизеля, створили дефіцит цих видів пального.

Відео дня

"Авіапаливо для нас не таке актуальне, а ось дефіцит дизеля нас стосується. Йдеться зараз не про ціни, а про ресурс. Якщо в тебе є ресурс, якщо в тебе є законтрактовані поставки, ціни можуть змінюватися від того, що завтра товариш Трамп вам зранку щось скаже, потім увечері скаже. Ціни можуть коливатися від $119 за барель до $98 за один день, до того ж, як вгору, так і вниз", — констатує експерт.

Він наполягає, що українська система забезпечення поставок — найкраща у світі.

"Те, що було створено в перші чотири місяці 2022 року, — це приклад і для всіх інших країн, що потрібно дивитися на диверсифікацію поставок. Зараз ми більше ніж із 10 країн це постачаємо, а минулого тижня додалося ще дві країни. Були переговори в Нігерії і переговори президента в Саудівській Аравії. Нам Саудівська Аравія сказала, що дасть нам те, що нам треба".

За даними Al Arabiya, Саудівська Аравія вперше в історії вивела на максимальне навантаження свій стратегічний Східно-Західний нафтопровід (Petroline) потужністю 7 млн барелів на добу для транспортування нафти з Перської затоки до Червоного моря (порт Янбу), оминаючи Ормузьку протоку. На тлі геополітичної напруженості та ризиків блокади протоки, цей маршрут став критично важливим, забезпечуючи експорт близько 7 млн барелів на добу. Це рекордний показник для цієї 1200-кілометрової системи, яку свого часу створили як альтернативу Ормузькій протоці.

Закревський зазначає, що зараз 200 танкерів стоять у черзі, щоб нафту із суден переправити цим трубопроводом.

Гість ефіру наголошує: країна буде з дизелем, оскільки додалися нові країни, але йдеться вже про постачання в травні.

"На квітень обсяги законтрактовані. Ціни будуть змінюватися, і зараз головне — зосередитися на тому, щоб давати ринку працювати. А ринок працюватиме, коли є достатньо ресурсу, і це найголовніше".

