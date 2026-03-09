Иран обстрелял НПЗ Bapco в Бахрейне: горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (видео)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утром 9 марта атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Bapco Бахрейна. При этом с начала войны на Ближнем Востоке бахрейнская армия отразила почти 300 воздушных атак по островной стране Персидского залива, площадью почти 800 кв. км. Какие последствия удара Ирана по Бахрейну?

Над НПЗ Bapco в районе Ситра (Sitra) в Бахрейне услышали взрывы и над предприятием поднялся столб дыма, рассказали в информационном аккаунте Clash Report в соцсети (X). На видео с места событий — кадры пожара на территории предприятия, расположенного на западном берегу страны. Нефтеперерабатывающий завод оказался под ударом средств поражения КСИР, при этом мощность завода — 267000 баррелей в сутки, при чем 95% идет на экспорт и является "экономически спасительной артерией Бахрейна".

На портале компании Bapco (Bahrain Petroleum Company) утром 9 марта появилось сообщение, в котором говорилось о последствиях удара Ирана. Указано, что произошли "форс-мажорные обстоятельства" из-за нападения на нефтеперерабатывающий комплекс. В то же время отмечается, что "все потребности местного рынка полностью обеспечены в соответствии с действующими проактивными планами, обеспечивая непрерывность поставок и удовлетворяя местный спрос без последствий".

Відео дня

Война в Иране — детали атак на Бахрейн

Утром 9 марта военное командование Бахрейна рассказало о ходе боевых действий на Ближнем Востоке и отчиталось об атаках Ирана. Выяснилось, что в течение 10 дней войны средства ПВО этой островной страны сбили суммарно 259 воздушных целей, из них 95 — баллистика, 164 — БпЛА. Не уточняется, сколько иранских ракет или дронов попали. Если сравнить с ударами РФ по Украине, то Иран запустил сотню баллистических ракет в течение 10 дней по стране, площадь которой составляет менее 1% площади Украины (786 кв. км против 603 тыс. кв. км). Ориентировочное расстояние до Ирана, откуда прилетели ракеты или дроны КСИР, — около 300 км.

Война в Иране — атака на НПЗ Bapco в Бахрейне 9 марта Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о других ударах КСИР по нефтеперерабатывающим мощностям Ближнего Востока 3 28 февраля и продолжающихся уже десятый день войны в Иране. Одна из таких атак произошла в ночь на 2 марта. Под ударом оказался один из крупнейших региональных НПЗ ARAMCO в Саудовской Аравии, расположенном в 200 км от Ирана и севернее завода Bapco, который пострадал марта. Местные власти уточнили, что ARAMCO в районе Рас Танура атаковали два иранских "Шахеда", которые якобы сбили, а обломки вызвали пожар на территории предприятия.

Между тем 2 марта западные медиа рассказали об атаке "Шахеда" Ирана на британскую военную базу на острове Крит. Выяснилось, что беспилотник спокойно облетел аэродром и врезался в стену ангара, в котором должны были находиться сверхдорогие разведывательные самолеты U-2.

Напоминаем, утром 9 марта стало известно, что Украина отправила первые дроны на Ближний Восток для отражения воздушных ударов Ирана.