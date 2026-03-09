Іран обстріляв НПЗ Bapco у Бахрейні: горить найбільший нафтопереробний завод (відео)

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) уранці 9 березня атакував один з найбільших нафтопереробних заводів Bapco Бахрейну. При цьому з початку війни на Близькому Сході бахрейнська армія відбила майже 300 повітряних атак по острівній країні Перської затоки, площею майже 800 кв. км. Які наслідки удару Ірану по Бахрейну?

Над НПЗ Bapco у районі Сітра (Sitra) у Бахрейні почули вибухи і над підприємством піднявся стовп диму, розповіли в інформаційному акаунті Clash Report у соцмережі (X). На відео з місця подій — кадри пожежі на території підприємства, розташованого на західному березі країни. Нафтопереробний завод опинився під ударом засобів ураження КВІР, при цьому потужність заводу — 267000 барелів на добу, при чому 95% іде на експорт і "економічно рятівною артерією Бахрейну".

На порталі компанії Bapco (Bahrain Petroleum Company) зранку 9 березня з'явилось повідомлення, у якому ішлося про наслідки удару Ірану. Вказано, що відбулись "форс-мажорні обставини" через напад на нафтопереробний комплекс. Водночас наголошується, що "всі потреби місцевого ринку повністю забезпечені відповідно до діючих проактивних планів, забезпечуючи безперервність поставок і задовольняючи місцевий попит без наслідків".

Війна в Ірані — деталі атак на Бахрейн

Зранку 9 березня військове командування Бахрейну розповіло про перебіг бойових дій на Близькому Сході та відзвітувало про атаки Ірану. З'ясувалось, що протягом 10 днів війни засоби ППО цієї острівної країни збили сумарно 259 повітряних цілей, з них 95 — балістика, 164 — БпЛА. Не уточнюється, скільки іранських ракет чи дронів влучили. Якщо порівняти з ударами РФ по Україні, то Іран запустив сотню балістичних ракет протягом 10 днів по країні, площа якої становить менш як 1% площі України (786 кв. км проти 603 тис. кв. км). Орієнтовна відстань до Ірану, звідки прилетіли ракети чи дрони КВІР, — близько 300 км.

Війна в Ірані — атака на НПЗ Bapco в Бахрейні 9 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про інші удари КВІР по нафтопереробних потужностях Близького Сходу 3 28 лютого і тривають вже десятий день війни в Ірані. Одна з таких атак відбулась в ніч на 2 березня. Під ударом опинився один з найбільших регіональних НПЗ ARAMCO в Саудівській Аравії, розташованому за 200 км від Ірану і північніше заводу Bapco, який постраждав березня. Місцева влада уточнила, що ARAMCO в районі Рас Танура атакували два іранських "Шахеда", які начебто збили, а уламки спричини пожежу на території підприємства.

Тим часом 2 березня західні медіа розповіли про атаку "Шахеда" Ірану на британську військову базу на острові Крит. З'ясувалось, що безпілотник спокійно облетів аеродром та врізався в стіну ангара, в якому мали перебувати наддорогі розвідувальні літаки U-2.

Нагадуємо, зранку 9 березня стало відомо, що Україна відправила перші дрони на Близький Схід для відбиття повітряних ударів Ірану.