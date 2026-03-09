Україна відправила перших фахівців і дрони на Близький Схід: Зеленський розкрив деталі

Україна направила дрони-перехоплювачі та групу експертів з безпілотників для захисту американських військових баз у Йорданії, відреагувавши на прохання США.

Багато аналітиків побоюються, що війна на Близькому Сході відверне увагу від України, і інтерес США до розробок вітчизняних фахівців для перехоплення іранських дронів дає Києву можливість використати свій ледве набутий досвід і передові технології на новому фронті, а також поліпшити переговорні позиції, домігшись більшої прихильності Вашингтона, повідомляє The New York Times.

В інтерв'ю ресурсу президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також необхідно збалансувати ці прохання з потребами України всередині країни, де п'ятий рік триває війна.

Оскільки війна в Ірані може перекрити потоки оборонного озброєння, якого Україна гостро потребує, Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу на більш потужні системи, які необхідні Україні для протистояння російським балістичним ракетам.

Київ також заявив, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в підштовхуванні Росії до припинення вогню.

Для американців іранські ударні безпілотники — озброєння, з яким вони поки що не зовсім розуміють, як боротися. Минулого тижня один із таких дронів убив шістьох американських військовослужбовців у командному центрі в Кувейті.

Наразі Іран дещо зменшив інтенсивність обстрілів балістикою, проте дрони використовує регулярно і у великих кількостях, що залишається величезною проблемою для Ізраїлю та США.

Коли Росія почала масово застосовувати "Шахеди" в Україні, військові збивали їх дорогими ракетами і ще дорожчими перехоплювачами Patriot, що дуже швидко показало свою недоцільність.

Українцям довелося терміново шукати способи для боротьби з ударними дронами. Для їх збивання почали використовувати великокаліберні кулемети, дешевші ракети, що запускаються винищувачами F-16, засоби радіоелектронної боротьби і нові безпілотники-перехоплювачі, створені в Україні.

Згідно зі щоденними даними ВВС України, проаналізованими газетою The Times, Україна тепер може знищувати більшість російських ударних безпілотників. Аналіз The Times показав, що в лютому Росія запустила близько 5000 безпілотників-камікадзе і хибних цілей по українських містах. Україна збила близько 87%.

До речі, як зазначив радник президента Дмитро Литвин, Київ отримав лише близько 600 сучасних ракет Patriot за всі чотири роки повномасштабного вторгнення РФ. Водночас лише за перші дні війни країни Близького Сходу використали понад 800 ракет Patriot, намагаючись збити понад 2000 іранських дронів і понад 500 балістичних ракет.

Незважаючи на готовність Зеленського допомогти США, відносини між ним і главою Білого дому Дональда Трампа залишаються напруженими. Днями Трамп знову заявив, що укладенню мирної угоди між Україною і США перешкоджає якраз Зеленський, а не Путін, який розв'язав війну.

І це — незважаючи на те, що РФ підтвердила свою підтримку Ірану, якому передає розвіддані, включно із супутниковими знімками, що показують місце розташування американських військових кораблів і військовослужбовців. Зі свого боку Трамп відповів, що росіяни з цим не дуже добре справляються.

Нагадаємо, ведучий Fox News Джессі Вотерс виправив попередню помилку в ефірі, коли видав українські дрони-камікадзе від Wild Hornets за американську технологію.

Раніше він використовував відеоролик з українськими дронами Wild Hornets, які атакували "Шахеди".