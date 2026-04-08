США і Іран почнуть співпрацю: Трамп зробив гучну заяву

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір Вашингтона налагодити тісну співпрацю з Тегераном після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню за посередництва Пакистану. Він також повідомив про плани щодо ліквідації ядерних загроз та продовження переговорів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати мають намір тісно взаємодіяти з Іраном після подій, які, за його словами, призвели до змін у владі цієї країни. Він охарактеризував ці зміни як такі, що можуть мати позитивні наслідки для подальшого розвитку відносин, повідомило інформаційне агентство Reuters 8 березня. За його словами, Іран відмовився від збагачення урану, що залишився після застосування бомбардувальників B-2.

"Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, щодо якого ми дійшли висновку, що там відбулися зміни режиму, які будуть дуже продуктивними. Збагачення урану не буде, а США разом з Іраном проведуть роботи з виявлення, розкопування та вилучення всього глибоко захованого ядерного "пилу" (бомбардувальники B-2)", — написав Трамп в дописі у власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп наголосив, що всі об’єкти, пов’язані з ядерною зброєю, перебувають під постійним супутниковим контролем, який здійснюють Космічні сили США. Також він повідомив про триваючі контакти між Вашингтоном і Тегераном. Зокрема, сторони вже ведуть переговори щодо тарифної політики та можливого послаблення санкційного тиску.

"Наразі, як і раніше, все перебуває під дуже точним супутниковим контролем (Космічні сили!). З моменту атаки нічого не було змінено. Ми вже ведемо і продовжимо переговори з Іраном щодо тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже узгоджено", — додав Трамп.

Нагадаємо, що США, Іран та Ізраїль погодилися на двотижневе припинення вогню після ескалації бойових дій на Близькому Сході. Домовленість стала можливою завдяки посередництву Пакистану та передбачала призупинення бомбардувань і відкриття Ормузької протоки.

Раніше ми також інформували, що попри оголошене перемир’я США, Ізраїль та Іран продовжили взаємні атаки. Американо-ізраїльські сили завдали удару по нафтопереробному заводу на острові Лаван, після чого Іран атакував країни Перської затоки ракетами та дронами.