США и Иран начнут сотрудничество: Трамп сделал громкое заявление

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона наладить тесное сотрудничество с Тегераном после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня при посредничестве Пакистана. Он также сообщил о планах по ликвидации ядерных угроз и продолжении переговоров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены тесно взаимодействовать с Ираном после событий, которые, по его словам, привели к изменениям во власти этой страны. Он охарактеризовал эти изменения как такие, которые могут иметь положительные последствия для дальнейшего развития отношений, сообщило информационное агентство Reuters 8 марта. По его словам, Иран отказался от обогащения урана, оставшегося после применения бомбардировщиков B-2.

"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, в отношении которого мы пришли к выводу, что там произошли изменения режима, которые будут очень продуктивными. Обогащения урана не будет, а США вместе с Ираном проведут работы по выявлению, раскапыванию и изъятию всей глубоко спрятанной ядерной "пыли" (бомбардировщики B-2)", — написал Трамп в заметке в собственной социальной сети Truth Social.

Відео дня

Трамп подчеркнул, что все объекты, связанные с ядерным оружием, находятся под постоянным спутниковым контролем, который осуществляют Космические силы США. Также он сообщил о продолжающихся контактах между Вашингтоном и Тегераном. В частности, стороны уже ведут переговоры по тарифной политике и возможному ослаблению санкционного давления.

"Сейчас, как и раньше, все находится под очень точным спутниковым контролем (Космические силы!). С момента атаки ничего не было изменено. Мы уже ведем и продолжим переговоры с Ираном по тарифам и ослаблению санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы", — добавил Трамп.

Опрос Двухнедельное перемирие в Иране — это конец войны? Опрос открыт до Да Нет Временно Посмотрим Голосувати

Напомним, что США, Иран и Израиль согласились на двухнедельное прекращение огня после эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Договоренность стала возможной благодаря посредничеству Пакистана и предусматривала приостановление бомбардировок и открытие Ормузского пролива.

Ранее мы также информировали, что несмотря на объявленное перемирие США, Израиль и Иран продолжили взаимные атаки. Американо-израильские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван, после чего Иран атаковал страны Персидского залива ракетами и дронами.