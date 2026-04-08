Бензин, дизель чи електро: які авто дешевші в експлуатації в Україні у 2026 році

Ціни на АЗС в Україні стрімко зросли і сягнули рекордних позначок. Фокус порівняв вартість заправки пальним та зарядки електромобіля в Україні.

Різке зростання вартості пального через війну в Ірані змусило багатьох знову задуматися про вибір електромобіля. Хоча скасування пільг на електрокари збільшило їх вартість у 2026 році, в експлуатації вони залишаються дешевими. Фокус вирішив порівняти витрати на пальне для авто з двигунами внутрішнього згоряння та зарядку електромобілів.

За даними сайту enkorr, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла до 73,07 гривень за літр, дизелю – до 90,12 грн/л, а газу – до 48,98 грн/л.

У той же час, тарифи на зарядку електромобілів на швидких станціях дещо знизилися порівняно з зимовим періодом, коли дефіцит електроенергії був більшим. Зараз вони становлять у середньому 24 грн за 1 кВт∙год. Побутовий домашній тариф, як відомо, не змінився – 4,32 грн за 1 кВт∙год.

Для прикладу візьмемо найпопулярніші електромобілі в Україні за результатами 2025 року. Наймасовішою вживаною моделлю є кросовер Tesla Model Y із витратою енергії 17 кВт∙год на 100 км, а у новому сегменті найбільший попит мав електрокар Volkswagen ID.Unyx, який витрачає 19 кВт∙год на 100 км.

Тарифи на швидкісних зарядних станціях дещо знизилися останнім часом Фото: autoua.net

Зарядка електромобіля вдома

Якщо заряджати електромобіль за побутовим тарифом, то 100 км у Tesla Model Y коштуватимуть 73,44 гривні, а у Volkswagen ID. Unyx – 82,08 грн. Це відповідає витраті бензину А-95 на рівні 1-1,1 л/100 км, дизелю – 0,8-0,9 л на 100 км, а газу – 1,5-1,7 л/100км.

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

У випадку якщо встановлено двозонний лічильник і діє нічний тариф 2,16 грн за 1 кВт∙год, то вартість удвічі менша – 36,72 грн за 100 км у Tesla Model Y та 41,04 грн – у Volkswagen ID.Unyx. Це еквівалентно витраті бензину 0,5-0,55 л на 100 км, дизельного пального – 0,4-0,45 л/100 км, а газу – 0,75-0,85 л/100 км. Економія порівняно з авто з ДВЗ очевидна.

Вартість зарядки електрокара на швидких станціях

Станції швидкої зарядки електромобілів традиційно значно дорожчі, проте зараз, коли відключень світла стало менше, користуватися ними можна значно рідше – за крайньої потреби чи, наприклад, у дальніх поїздках.

Отже, при тарифі 24 гривні за 1 кВт∙год за 100 км в Tesla Model Y 100 км пробігу обійдуться в 408 гривень, а у Volkswagen ID.Unyx – у 456 гривень.

Volkswagen ID.Unyx Фото: Topcars UA

Це відповідає споживанню бензину А-95 на рівні 5,6-6,2 л/100 км, дизельного пального – 4,5-5,0 л на 100 км, а газу – 8,3-9,3 л/100 км. Така витрата є цілком реальною на сучасних гібридах, дизельних моделях чи авто із ГБО. Приміром, новий Opel Frontera, який нещодавно побував на тесті Фокусу, витрачає 5,3 л/100 км у змішаному циклі.

Отже, за нинішньої ситуації електромобілі дійсно дозволяють суттєво зекономити, особливо якщо заряджатися вдома за побутовими тарифами. Утім, і на швидких зарядних станціях зарядка недорога, якщо порівнювати її з вартістю заправки бензином, дизельним пальним чи газом.

Звісно, оголошене двотижневе перемир'я дає привід для оптимізму і після завершення бойових дій в Ірані ціни на пальне в Україні та світі повинні суттєво знизитися, проте і в цьому випадку експлуатація електромобілів залишатиметься вигідною.

