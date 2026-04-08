Бензин, дизель или электро: какие авто дешевле в эксплуатации в Украине в 2026 году

Цены на АЗС в Украине стремительно выросли и достигли рекордных отметок. Фокус сравнил стоимость заправки топливом и зарядки электромобиля в Украине.

Резкий рост стоимости топлива из-за войны в Иране заставил многих снова задуматься о выборе электромобиля. Хотя отмена льгот на электрокары увеличила их стоимость в 2026 году, в эксплуатации они остаются дешевыми. Фокус решил сравнить расходы на топливо для авто с двигателями внутреннего сгорания и зарядку электромобилей.

По данным сайта enkorr, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла до 73,07 гривен за литр, дизеля — до 90,12 грн/л, а газа — до 48,98 грн/л.

В то же время, тарифы на зарядку электромобилей на быстрых станциях несколько снизились по сравнению с зимним периодом, когда дефицит электроэнергии был больше. Сейчас они составляют в среднем 24 грн за 1 кВт∙ч. Бытовой домашний тариф, как известно, не изменился — 4,32 грн за 1 кВт∙ч.

Для примера возьмем самые популярные электромобили в Украине по результатам 2025 года. Самой массовой подержанной моделью является кроссовер Tesla Model Y с расходом энергии 17 кВт∙ч на 100 км, а в новом сегменте наибольшим спросом пользовался электрокар Volkswagen ID.Unyx, который расходует 19 кВт∙ч на 100 км.

Зарядка электромобиля дома

Если заряжать электромобиль по бытовому тарифу, то 100 км у Tesla Model Y будут стоить 73,44 гривны, а у Volkswagen ID. Unyx — 82,08 грн. Это соответствует расходу бензина А-95 на уровне 1-1,1 л/100 км, дизеля — 0,8-0,9 л на 100 км, а газа — 1,5-1,7 л/100км.

В случае если установлен двухзонный счетчик и действует ночной тариф 2,16 грн за 1 кВт∙ч, то стоимость вдвое меньше — 36,72 грн за 100 км у Tesla Model Y и 41,04 грн — у Volkswagen ID.Unyx. Это эквивалентно расходу бензина 0,5-0,55 л на 100 км, дизельного топлива — 0,4-0,45 л/100 км, а газа — 0,75-0,85 л/100 км. Экономия по сравнению с авто с ДВС очевидна.

Доступные и экономичные: какие дешевые авто с малым расходом топлива продают в Украине (фото)

Стоимость зарядки электрокара на быстрых станциях

Станции быстрой зарядки электромобилей традиционно значительно дороже, однако сейчас, когда отключений света стало меньше, пользоваться ими можно значительно реже — при крайней необходимости или, например, в дальних поездках.

Итак, при тарифе 24 гривны за 1 кВт∙ч за 100 км в Tesla Model Y 100 км пробега обойдутся в 408 гривен, а у Volkswagen ID.Unyx — в 456 гривен.

Это соответствует потреблению бензина А-95 на уровне 5,6-6,2 л/100 км, дизельного топлива — 4,5-5,0 л на 100 км, а газа — 8,3-9,3 л/100 км. Такой расход вполне реален на современных гибридах, дизельных моделях или авто с ГБО. К примеру, новый Opel Frontera, который недавно побывал на тесте Фокуса, расходует 5,3 л/100 км в смешанном цикле.

Итак, в нынешней ситуации электромобили действительно позволяют существенно сэкономить, особенно если заряжаться дома по бытовым тарифам. Впрочем, и на быстрых зарядных станциях зарядка недорогая, если сравнивать ее со стоимостью заправки бензином, дизельным топливом или газом.

Конечно, объявленное двухнедельное перемирие дает повод для оптимизма и после завершения боевых действий в Иране цены на топливо в Украине и мире должны существенно снизиться, однако и в этом случае эксплуатация электромобилей будет оставаться выгодной.

Кстати, недавно определили лучшие авто 2026 года в Украине. Среди них доминируют кроссоверы.

Также Фокус рассказывал о лучших новых электромобилях. В рейтинг попали модели разных классов.