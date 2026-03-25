Доступные и экономичные: какие дешевые авто с малым расходом топлива продают в Украине (фото)

На украинском рынке хватает недорогих авто с малым расходом топлива. Фокус выбрал 10 доступных моделей, которые удивят экономичностью.

Резкое подорожание топлива на АЗС из-за боевых действий в Иране шокировало многих автомобилистов и некоторые уже задумались о приобретении более экономичной машины. К счастью, выбирать есть из чего — в бюджетном сегменте авторынка Украины достаточно моделей с небольшим "аппетитом".

В рейтинге Фокуса собраны 10 доступных авто с малым расходом топлива — до 5,5 л на 100 км в смешанном цикле. Среди них есть бензиновые, дизельные и гибридные модели. Можно выбрать не только кроссовер, но и седан или хэтчбек.

FIAT Panda — от 570 000 гривен

FIAT Panda Фото: Fiat

В Украине еще можно найти новый FIAT Panda, но 2023 года выпуска. Миниатюрное 3,65-метровое авто оснащено 1,0-литровым бензиновым двигателем на 70 л. с. с "мягкой" гибридной установкой. Средний расход — 4,0 л на 100 км, а городской — 4,7-4,9 л/100 км. Комплектация за эти деньги небедная — кондиционер, парктроник, подогрев сидений, датчики дождя и света.

Hyundai i10 — от 710 700 гривен

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Компактный хэтчбек А-класса Hyundai i10 вскоре снимут с производства, но пока он в продаже. Его 1,0-литровый бензиновый двигатель на 67 л. с. расходует 5,5 л/100 км в смешанном цикле и доступен с 5-ступенчатой механической или роботизированной КПП. Также есть кондиционер и датчик света.

Renault Taliant — от 753 900 гривен

Renault Taliant Фото: Renault

Преемник "Логана" с 1,0-литровым турбомотором на 100 сил и механической КПП потребляет 5,5 л на 100 км в смешанном цикле и 7,3 л/100 км — в городе. Седан имеет большой 510-литровый багажник и оснащен в базовой версии кондиционером, парктроником, датчиками дождя и света.

Важно

На смену "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant

Citroen C3 Hybrid — от 990 000 гривен

Citroen C3 Фото: Stellantis

Новый Citroen C3 в 1,2-литровом 110-сильном исполнении с "мягкой" гибридной установкой и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями расходует 5,0 л на 100 км в среднем и 4,3 л/100 км в городе. Комплектация неплохая — диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, камера, парктроник, подогрев сидений и руля.

Renault Duster dCi — от 1 017 900 гривен

Renault Duster Фото: Renault

Новый Renault Duster сохранил 1,5-литровый турбодизель на 115 сил со средним расходом 4,7 л/100 км и городским 5,5 л на 100 км. Кроссовер предлагают исключительно с передним приводом и 6-ступенчатой механической КПП. Базовая комплектация Authentic включает кондиционер, датчик света и парктроник.

Chery Tiggo 4 Hybrid — от 1 049 000 гривен

Chery Tiggo 4 Hybrid Фото: Chery

Chery Tiggo 4 — самый дешевый "полноценный" гибрид (HEV) в Украине. 1,5-литровый бензиновый и электромотор суммарно развивают 163 л. с. и расходуют в среднем 5 л на 100 км. Комплектация довольно богатая — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности.

Opel Frontera — от 1 072 000 гривен

Opel Frontera Фото: Opel

Возрожденный Opel Frontera в Украине предлагают в 1,2-литровом 145-сильном варианте с "мягкой" гибридной установкой и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Расход топлива составляет 5,3 л на 100 км в среднем и 4,5 л/100 км — в городе. Авто имеет 460-литровый багажник и оснащено климат-контролем, круиз-контролем, камерой, парктроником, навигацией, датчиками света и дождя, подогревом сидений и руля.

Важно

Тест-драйв Opel Frontera: возвращение в новом образе

Citroen C3 Aircross Hybrid — от 1 092 700 гривен

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Новый Citroen C3 Aircross — собрат Opel Frontera и имеет ту же "мягкую" гибридную установку от Stellantis на 145 сил. Расход топлива такой же (5,3 л/100 км в смешанном цикле) да и комплектация аналогичная.

Peugeot 2008 Hybrid — от 1 129 800 гривен

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Кроссовер Peugeot 2008 также доступен со 145-сильной "мягкой" гибридной установкой Stellantis, но более экономичный — 4,6 л/100 км в смешанном цикле и 4,4 л на 100 км в городском. Базовый вариант Allure получил бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, парктроник, подогрев сидений и датчик света.

MG ZS HEV — от 1 146 842 гривен

MG ZS HEV Фото: Тарас Брязгунов

Гибрид MG ZS оснащен мощной 197-сильной установкой с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Он не только экономичен (5,1 л/100 км), но и довольно быстрый — 8,7 с до 100 км/ч. Кроссовер предлагают только в богато оснащенной версии LUX с бесключевым доступом, отделкой экокожей, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, парктроником, камерами кругового обзора, набором систем безопасности, датчиками света и дождя, электроприводом кресла водителя, подогревом сидений и руля.

Ранее Фокус рассказывал о мощной флагманской Skoda с расходом 2 л на 100 км.

Также мы писали о самых популярных гибридах в Украине.