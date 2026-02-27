Skoda представила мощного флагмана с расходом менее 2 л/100 км (фото)

Линейку флагманского Skoda Superb 2026 пополнила топовая модификация iV. Она оснащена мощной плагин-гибридной установкой и способна проехать более 120 км на электротяге.

Новый Skoda Superb iV будут предлагать исключительно в кузове лифтбек и только в версиях Sportline и Laurin&Klement. Подробности плагин-гибрида раскрыли на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Skoda Superb iV разгоняется до сотни за 7,1 с Фото: Skoda

Skoda Superb iV сохранил 1,5-литровую бензиновую турбочетверку и электромотор, однако теперь суммарная отдача составляет 272 л. с. и 400 Н∙м. Это самая мощная Skoda с двигателем внутреннего сгорания.

Важно

Плагин-гибрид Skoda Superb способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 225 км/ч, а также может буксировать двухтонный прицеп. Стоит отметить, что 204-сильная версия также остается на рынке и будет доступна в более дешевых комплектациях и в кузове универсал.

Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 26 минут Фото: Skoda

Батарея емкостью 25,7 кВт∙ч осталась неизменной, ее быстрая зарядка (мощностью 50 кВт) на 80% занимает 26 минут. Запас хода в электрическом режиме и расход топлива пока не раскрывают, однако в этом плане плагин-гибрид не должен существенно отличаться от 204-сильной версии, которая способна преодолеть 130 км на электротяге и потребляет 1,3 л/100 км в комбинированном цикле.

Кроме того, новый Skoda Superb iV получил более крупные задние тормозные диски диаметром 310 мм, а передним тормозам улучшили охлаждение.

