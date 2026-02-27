Skoda представила потужного флагмана з витратою менш ніж 2 л/100 км (фото)

Лінійку флагманського Skoda Superb 2026 поповнила топова модифікація iV. Вона оснащена потужною плагін-гібридною установкою та здатна проїхати понад 120 км на електротязі.

Новий Skoda Superb iV пропонуватимуть виключно в кузові ліфтбек і лише у версіях Sportline та Laurin&Klement. Подробиці плагін-гібрида розкрили на офіційному сайті чеського автовиробника.

Skoda Superb iV розганяється до сотні за 7,1 с Фото: Skoda

Skoda Superb iV зберіг 1,5-літрову бензинову турбочетвірку та електромотор, проте тепер сумарна віддача становить 272 к. с. та 400 Н∙м. Це найпотужніша Skoda із двигуном внутрішнього згоряння.

Важливо

Екстрім-тест електромобіля Skoda Enyaq: випробування морозами і блекаутами

Плагін-гібрид Skoda Superb здатен розігнатися до 100 км/год за 7,1 с і розвинути 225 км/год, а також може буксирувати двотонний причіп. Варто відзначити, що 204-сильна версія також залишається на ринку і буде доступна в дешевших комплектаціях та в кузові універсал.

Відео дня

Швидка зарядка батареї на 80% займає 26 хвилин Фото: Skoda

Батарея ємністю 25,7 кВт·год залишилася незмінною. Її швидка зарядка (потужністю 50 кВт) на 80% займає 26 хвилин. Запас ходу в електричному режимі та витрату пального поки не розкривають, проте у цьому плані плагін-гібрид не повинен суттєво відрізнятися від 204-сильної версії, яка здатна подолати 130 км на електротязі і споживає 1,3 л/100 км в комбінованому циклі.

Крім того, новий Skoda Superb iV отримав більші задні гальмівні диски діаметром 310 мм, а переднім гальмам покращили охолодження.

До речі, нещодавно під час тестів сфотографували новий флагманський електромобіль Skoda.

Також Фокус розповідав про топовий гібридний Duster із заводським ГБО та повним приводом.