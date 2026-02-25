Повнопривідний гібрид із ГБО: презентовано ексклюзивний лімітований Duster (фото)

Лінійку Duster 2026 поповнила особлива лімітована версія Spirit of Sand. Кросовер вирізняється спеціальним оздобленням, а також отримав повнопривідну гібридну установку з автоматом і ГБО.

Новий Duster Spirit of Sand ("дух піску") продаватимуть під брендом Dacia та випустять лімітованою серією з 500 авто. Модифікацію присвятили перемозі Dacia в ралі "Дакар". Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Кросовер вирізняється особливими дисками та забарвленням Фото: Dacia

Dacia Duster Spirit of Sand вирізняється пісочним кольором із графікою на боковинах, а також отримав чорні 17-дюймові диски та сталевий захист днища. За доплату пропонують додаткову оптику, позашляхові шини BF Goodrich та ліфт-кіт,який збільшує кліренс на 30 мм.

Комплектацію Duster розширили Фото: Dacia

Салон не зазнав змін, а от комплектація Duster Spirit of Sand суттєво розширена — є клімат-контроль, камера, 10,1-дюймовий тачскрін, парктронік, підігріви сидінь, керма та лобового скла.

Кросовер Duster Spirit of Sand пропонуватимуть лише з топовою 154-сильною гібридною установкою hybrid-G 150 4x4 із 1,2-літровим турбодвигуном, електромотором, 6-ступінчастим роботом та повним приводом. Мало того, кросовер має заводське ГБО.

Duster Spirit of Sand пропонують виключно в повнопривідній гібридній версії з ГБО Фото: Dacia

Середня витрата бензину становить 5,5 л на 100 км, а газу — 7,1 л/100 км. Сумарний запас ходу становить 1500 км. Ціна Duster Spirit of Sand в Румунії складає 28 990 євро.

Між іншим, нещодавно презентували найрозкішніший Renault Duster у максимальній комплектації.

Також Фокус повідомляв, що Dacia готує доступного конкурента Skoda Octavia.