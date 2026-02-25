Полноприводный гибрид с ГБО: презентован эксклюзивный лимитированный Duster (фото)

Линейку Duster 2026 пополнила особая лимитированная версия Spirit of Sand. Кроссовер отличается специальной отделкой, а также получил полноприводную гибридную установку с автоматом и ГБО.

Новый Duster Spirit of Sand ("дух песка") будет продаваться под брендом Dacia и выпущен лимитированной серией из 500 авто. Модификацию посвятили победе Dacia в ралли "Дакар". Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Кроссовер отличается особыми дисками и окраской Фото: Dacia

Dacia Duster Spirit of Sand отличается песочным цветом с графикой на боковинах, а также получил черные 17-дюймовые диски и стальную защиту днища. За доплату предлагают дополнительную оптику, внедорожные шины BF Goodrich и лифт-кит, который увеличивает клиренс на 30 мм.

Комплектацию Duster расширили Фото: Dacia

Салон не претерпел изменений, а вот комплектация Duster Spirit of Sand существенно расширена — есть климат-контроль, камера, 10,1-дюймовый тачскрин, парктроник, подогревы сидений, руля и лобового стекла.

Відео дня

Важно

Эконом-предложение: Tata представила молодежный электрокроссовер за $7000 (фото)

Кроссовер Duster Spirit of Sand будет предлагаться только с топовой 154-сильной гибридной установкой hybrid-G 150 4x4 с 1,2-литровым турбодвигателем, электромотором, 6-ступенчатым роботом и полным приводом. Мало того, кроссовер имеет заводское ГБО.

Duster Spirit of Sand предлагают исключительно в полноприводной гибридной версии с ГБО Фото: Dacia

Средний расход бензина составляет 5,5 л на 100 км, а газа — 7,1 л/100 км. Суммарный запас хода составляет 1500 км. Цена Duster Spirit of Sand в Румынии составляет 28 990 евро.

Между прочим, недавно презентовали самый роскошный Renault Duster в максимальной комплектации.

Также Фокус сообщал, что Dacia готовит доступного конкурента Skoda Octavia.