Доступні й економічні: які дешеві авто з малою витратою пального продають в Україні (фото)

На українському ринку вистачає недорогих авто з малою витратою пального. Фокус обрав 10 доступних моделей, які здивують економічністю.

Різке здорожчання пального на АЗС через бойові дії в Ірані шокувало багатьох автомобілістів і дехто вже задумався про придбання більш економічної машини. На щастя, вибирати є з чого – у бюджетному сегменті авторинку України достатньо моделей із невеликим "апетитом".

У рейтингу Фокусу зібрано 10 доступних авто із малою витратою пального — до 5,5 л на 100 км у змішаному циклі. Серед них є бензинові, дизельні та гібридні моделі. Можна обрати не лише кросовер, а й седан чи хетчбек.

FIAT Panda – від 570 000 гривень

FIAT Panda Фото: Fiat

В Україні ще можна знайти новий FIAT Panda, але 2023 року випуску. Мініатюрне 3,65-метрове авто оснащене 1,0-літровим бензиновим двигуном на 70 к. с. із "м’якою" гібридною установкою. Середня витрата – 4,0 л на 100 км, а міська – 4,7-4,9 л/100 км. Комплектація за ці гроші небідна – кондиціонер, парктронік, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.

Hyundai i10 – від 710 700 гривень

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Компактний хетчбек А-класу Hyundai i10 невдовзі знімуть із виробництва, але поки він у продажу. Його 1,0-літровий бензиновий двигун на 67 к. с. витрачає 5,5 л/100 км у змішаному циклі та доступний з 5-ступінчастою механічною або роботизованою КПП. Також є кондиціонер і датчик світла.

Renault Taliant – від 753 900 гривень

Renault Taliant Фото: Renault

Наступник "Логана" із 1,0-літровим турбомотором на 100 сил та механічною КПП споживає 5,5 л на 100 км у змішаному циклі та 7,3 л/100 км – у місті. Седан має великий 510-літровий багажник та оснащений у базовій версії кондиціонером, парктроніком, датчиками дощу та світла.

На зміну "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant

Citroen C3 Hybrid – від 990 000 гривень

Citroen C3 Фото: Stellantis

Новий Citroen C3 в 1,2-літровому 110-сильному виконанні з "м’якою" гібридною установкою та 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями витрачає 5,0 л на 100 км у середньому та 4,3 л/100 км у місті. Комплектація непогана – діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, камера, парктронік, підігрів сидінь і керма.

Renault Duster dCi – від 1 017 900 гривень

Renault Duster Фото: Renault

Новий Renault Duster зберіг 1,5-літровий турбодизель на 115 сил із середньою витратою 4,7 л/100 км та міською 5,5 л на 100 км. Кросовер пропонують виключно з переднім приводом і 6-ступінчастою механічною КПП. Базова комплектація Authentic включає кондиціонер, датчик світла та парктронік.

Chery Tiggo 4 Hybrid – від 1 049 000 гривень

Chery Tiggo 4 Hybrid Фото: Chery

Chery Tiggo 4 – найдешевший "повноцінний" гібрид (HEV) в Україні. 1,5-літровий бензиновий та електромотор сумарно розвивають 163 к. с. і витрачають у середньому 5 л на 100 км. Комплектація доволі багата – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки.

Opel Frontera – від 1 072 000 гривень

Opel Frontera Фото: Opel

Відроджений Opel Frontera в Україні пропонують у 1,2-літровому 145-сильному варіанті з "м’якою" гібридною установкою і 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Витрата пального становить 5,3 л на 100 км у середньому та 4,5 л/100 км – у місті. Авто має 460-літровий багажник і оснащене клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, парктроніком, навігацією, датчиками світла і дощу, підігрівом сидінь та керма.

Тест-драйв Opel Frontera: повернення у новому образі

Citroen C3 Aircross Hybrid – від 1 092 700 гривень

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Новий Citroen C3 Aircross – побратим Opel Frontera і має ту ж "м’яку" гібридну установку від Stellantis на 145 сил. Витрата пального така сама (5,3 л/100 км у змішаному циклі) та й комплектація аналогічна.

Peugeot 2008 Hybrid – від 1 129 800 гривень

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 2008 також доступний із 145-сильною "м’якою" гібридною установкою Stellantis, але економічніший – 4,6 л/100 км в змішаному циклі та 4,4 л на 100 км в міському. Базовий варіант Allure отримав безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь і датчик світла.

MG ZS HEV – від 1 146 842 гривень

MG ZS HEV Фото: Тарас Брязгунов

Гібрид MG ZS оснащений потужною 197-сильною установкою з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Він не лише економічний (5,1 л/100 км), а й доволі швидкий – 8,7 с до 100 км/год. Кросовер пропонують тільки у багато оснащеній версії LUX із безключовим доступом, оздобленням екошкірою, клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, парктроніком, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, датчиками світла та дощу, електроприводом крісла водія, підігрівом сидінь і керма.

Раніше Фокус розповідав про потужну флагманську Skoda з витратою 2 л на 100 км.

Також ми писали про найпопулярніші гібриди в Україні.