В Україні зростає популярність гібридів: які моделі купують найчастіше (фото)
Українці втрачають інтерес до електрокарів, проте купують більше гібридів. Найпопулярнішими є моделі Toyota.
Продажі гібридів в Україні демонструють суттєве зростання. За лютий поставили на облік понад 2,5 тис. таких авто (моделі HEV та PHEV), що на 7% більше, ніж у січні та на 21% перевищує показник лютого 2025 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У той час, як попит на електромобілі в Україні падає після скасування пільг при розмитненні, гібриди, навпаки, стають популярнішими. Частка нових автомобілів у цьому сегменті становить 53%.
Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?
Найбільшим попитом користуються гібриди Toyota. Найпопулярніший гібрид в Україні — Toyota RAV4. Найчастіше українці обирають бензоелектричні кросовери.
Топ 3 найпопулярніших нових гібридів в Україні за лютий 2026 року:
- Toyota RAV4 — 368 проданих авто.
- Nissan X-Trail — 67 од.
- Nissan Qashqai — 60 од.
Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:
- Ford Escape — 64 зареєстрованих авто.
- Toyota Prius — 62 од.
- Kia Niro — 60 од.
