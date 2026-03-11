Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

В Україні зростає популярність гібридів: які моделі купують найчастіше (фото)

Toyota RAV4
Toyota RAV4 — найпопулярніший гібрид в Україні | Фото: Toyota

Українці втрачають інтерес до електрокарів, проте купують більше гібридів. Найпопулярнішими є моделі Toyota.

Продажі гібридів в Україні демонструють суттєве зростання. За лютий поставили на облік понад 2,5 тис. таких авто (моделі HEV та PHEV), що на 7% більше, ніж у січні та на 21% перевищує показник лютого 2025 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Ford Escape
У вживаному сегменті лідирує Ford Escape
Фото: Ford

У той час, як попит на електромобілі в Україні падає після скасування пільг при розмитненні, гібриди, навпаки, стають популярнішими. Частка нових автомобілів у цьому сегменті становить 53%.

Опитування

Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?

Опитування відкрите до

Найбільшим попитом користуються гібриди Toyota. Найпопулярніший гібрид в Україні — Toyota RAV4. Найчастіше українці обирають бензоелектричні кросовери.

Топ 3 найпопулярніших нових гібридів в Україні за лютий 2026 року:

  1. Toyota RAV4 — 368 проданих авто.
  2. Nissan X-Trail — 67 од.
  3. Nissan Qashqai — 60 од.
Важливо
Маленьке економічне диво: як змінився авторинок України за роки повномасштабної війни
Маленьке економічне диво: як змінився авторинок України за роки повномасштабної війни

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:

  1. Ford Escape — 64 зареєстрованих авто.
  2. Toyota Prius — 62 од.
  3. Kia Niro — 60 од.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок вийде гібридний сімейний кросовер Volvo із витратою 5,8 л на 100 км.

Відео дня

Також ми писали, що в Україні знижується попит на вживані автомобілі.