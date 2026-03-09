В Україні знижується попит на вживані авто: які моделі залишаються популярними (фото)
Українці стали купувати менше авто з пробігом. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а от попит на вживані електрокари різко впав.
За лютий першу реєстрацію в Україні пройшли 14,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 14,8% менше, аніж у січні та на 13% менше, ніж у лютому 2025 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Падіння відбулося, передусім, за рахунок зниження попиту на електрокари з пробігом після скасування пільг при розмитненні. Їх частка на ринку впала з 22% торік до 6%.
Зате зросла популярність бензинових авто з пробігом — вони тепер займають 61% ринку. Частка дизельних моделей склала 22%, гібридів — 8%, а авто з ГБО — 3%.
Середній вік завезених вживаних авто — 10 років. У лідерах — моделі концерну Volkswagen: вони зайняли перші чотири місця в топ 10.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за лютий 2026 року:
- Volkswagen Golf — 700 зареєстрованих авто.
- Audi Q5 — 642 од.
- Volkswagen Tiguan — 590 од.
- Skoda Octavia — 519 од.
- Nissan Rogue — 508 од.
- Renault Megane — 479 од.
- Volkswagen Passat — 352 од.
- Ford Escape — 326 од.
- Audi A4 — 304 од.
- Nissan Qashqai — 301 од.
