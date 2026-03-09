Підтримайте нас RU
В Україні знижується попит на вживані авто: які моделі залишаються популярними (фото)

Продажа бу авто
В Україні стали реєструвати менше вживаних авто | Фото: auto.ria.com

Українці стали купувати менше авто з пробігом. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а от попит на вживані електрокари різко впав.

За лютий першу реєстрацію в Україні пройшли 14,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 14,8% менше, аніж у січні та на 13% менше, ніж у лютому 2025 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим
Фото: Volkswagen

Падіння відбулося, передусім, за рахунок зниження попиту на електрокари з пробігом після скасування пільг при розмитненні. Їх частка на ринку впала з 22% торік до 6%.

Зате зросла популярність бензинових авто з пробігом — вони тепер займають 61% ринку. Частка дизельних моделей склала 22%, гібридів — 8%, а авто з ГБО — 3%.

Audi Q5
Вживаний Audi Q5 користується попитом
Фото: Audi

Середній вік завезених вживаних авто — 10 років. У лідерах — моделі концерну Volkswagen: вони зайняли перші чотири місця в топ 10.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за лютий 2026 року:

  1. Volkswagen Golf — 700 зареєстрованих авто.
  2. Audi Q5 — 642 од.
  3. Volkswagen Tiguan — 590 од.
  4. Skoda Octavia — 519 од.
  5. Nissan Rogue — 508 од.
  6. Renault Megane — 479 од.
  7. Volkswagen Passat — 352 од.
  8. Ford Escape — 326 од.
  9. Audi A4 — 304 од.
  10. Nissan Qashqai — 301 од.

