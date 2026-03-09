В Украине снижается спрос на подержанные авто: какие модели остаются популярными (фото)
Украинцы стали покупать меньше авто с пробегом. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen, а вот спрос на подержанные электрокары резко упал.
За февраль первую регистрацию в Украине прошли 14,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 14,8% меньше, чем в январе и на 13% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Падение произошло, прежде всего, за счет снижения спроса на электрокары с пробегом после отмены льгот при растаможке. Их доля на рынке упала с 22% в прошлом году до 6%.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Зато выросла популярность бензиновых авто с пробегом — они теперь занимают 61% рынка. Доля дизельных моделей составила 22%, гибридов — 8%, а авто с ГБО — 3%.
Средний возраст завезенных подержанных авто — 10 лет. В лидерах — модели концерна Volkswagen: они заняли первые четыре места в топ 10.
Самые популярные подержанные авто в Украине за февраль 2026 года:
- Volkswagen Golf — 700 зарегистрированных авто.
- Audi Q5 — 642 ед.
- Volkswagen Tiguan — 590 ед.
- Skoda Octavia — 519 ед.
- Nissan Rogue — 508 ед.
- Renault Megane — 479 ед.
- Volkswagen Passat — 352 ед.
- Ford Escape — 326 ед.
- Audi A4 — 304 ед.
- Nissan Qashqai — 301 ед.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых автомобилях в Украине.
Также мы писали, что в Украине обвалился спрос на дорогие премиальные авто.