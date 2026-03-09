В Украине снижается спрос на подержанные авто: какие модели остаются популярными (фото)

Украинцы стали покупать меньше авто с пробегом. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen, а вот спрос на подержанные электрокары резко упал.

За февраль первую регистрацию в Украине прошли 14,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 14,8% меньше, чем в январе и на 13% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается самым популярным Фото: Volkswagen

Падение произошло, прежде всего, за счет снижения спроса на электрокары с пробегом после отмены льгот при растаможке. Их доля на рынке упала с 22% в прошлом году до 6%.

Зато выросла популярность бензиновых авто с пробегом — они теперь занимают 61% рынка. Доля дизельных моделей составила 22%, гибридов — 8%, а авто с ГБО — 3%.

Подержанный Audi Q5 пользуется спросом Фото: Audi

Средний возраст завезенных подержанных авто — 10 лет. В лидерах — модели концерна Volkswagen: они заняли первые четыре места в топ 10.

Самые популярные подержанные авто в Украине за февраль 2026 года:

Volkswagen Golf — 700 зарегистрированных авто. Audi Q5 — 642 ед. Volkswagen Tiguan — 590 ед. Skoda Octavia — 519 ед. Nissan Rogue — 508 ед. Renault Megane — 479 ед. Volkswagen Passat — 352 ед. Ford Escape — 326 ед. Audi A4 — 304 ед. Nissan Qashqai — 301 ед.

