В Украине снижается спрос на подержанные авто: какие модели остаются популярными (фото)

Продажа б/у авто
В Украине стали регистрировать меньше подержанных авто | Фото: auto.ria.com

Украинцы стали покупать меньше авто с пробегом. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen, а вот спрос на подержанные электрокары резко упал.

За февраль первую регистрацию в Украине прошли 14,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 14,8% меньше, чем в январе и на 13% меньше, чем в феврале 2025 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Фольксваген Гольф
Volkswagen Golf остается самым популярным
Фото: Volkswagen

Падение произошло, прежде всего, за счет снижения спроса на электрокары с пробегом после отмены льгот при растаможке. Их доля на рынке упала с 22% в прошлом году до 6%.

Опрос

Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?

Опрос открыт до

Зато выросла популярность бензиновых авто с пробегом — они теперь занимают 61% рынка. Доля дизельных моделей составила 22%, гибридов — 8%, а авто с ГБО — 3%.

Audi Q5
Подержанный Audi Q5 пользуется спросом
Фото: Audi

Средний возраст завезенных подержанных авто — 10 лет. В лидерах — модели концерна Volkswagen: они заняли первые четыре места в топ 10.

Важно
Маленькое экономическое чудо: как изменился авторынок Украины за годы полномасштабной войны
Самые популярные подержанные авто в Украине за февраль 2026 года:

  1. Volkswagen Golf — 700 зарегистрированных авто.
  2. Audi Q5 — 642 ед.
  3. Volkswagen Tiguan — 590 ед.
  4. Skoda Octavia — 519 ед.
  5. Nissan Rogue — 508 ед.
  6. Renault Megane — 479 ед.
  7. Volkswagen Passat — 352 ед.
  8. Ford Escape — 326 ед.
  9. Audi A4 — 304 ед.
  10. Nissan Qashqai — 301 ед.

