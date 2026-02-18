Роскошь не в моде: в Украине резко обвалился спрос на дорогие люксовые авто

Состоятельные украинцы стали покупать значительно меньше дорогих авто премиум-класса. Наибольшим спросом пользуются электромобили Porsche.

За 2025 год в Украину импортировали 504 авто, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. По сравнению с 2024 годом фиксируется падение спроса в 3,2 раза — об этом свидетельствует статистика "Опендатабот".

Больше всего дорогих авто приобрели в столичном регионе Фото: opendatabot

Сегмент премиальных авто продемонстрировал самый низкий показатель за последние 5 лет. Больше всего их покупали в столичном регионе (232), Львовской (52) и Одесской (49) областях. 82% машин (413 ед.) оформлены на физических лиц, остальные — на юридических.

Porsche Taycan — самое популярное премиальное авто в Украине Фото: Porsche

Как и в массовом сегменте, в 2025 году в премиум-классе фиксировали бум на электромобили — они составили 64,5% от общего количества (325 ед.). Доля гибридов составила 18,7% (94 ед.), бензиновых авто — 16,5% (83), а дизельных — 0,4% (2).

Відео дня

Важно

Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce: самые яркие авто в Украине за 2025 год (фото)

Какие авто премиум-класса покупали украинцы в 2025 году

Самый популярный бренд дорогих авто в Украине — Porsche: их завезли 321, что составляет 63,7% от общего количества. Второе место занимает Mercedes-Benz — 125 авто или 25%.

В 2025 году в Украину завезли сразу 15 Rolls-Royce Spectre Фото: instagram.com/cars_rv

Самые популярные премиальные бренды авто в Украине за 2025 год:

Porsche — 321 авто (63,7%). Mercedes-Benz — 125 ед. (25%). Audi — 26 ед. (5,2%). Rolls-Royce — 21 ед. (4,2%). Aston Martin — 7 ед. (1,4%). Lamborghini — 2 ед. (0,4%). Maserati — 1 ед. (0,2%).

Самое популярное авто премиум-класса в Украине за 2025 год — электромобиль Porsche Taycan: импортировали 232 этих авто. Кроме того, отмечается, что импортировали сразу 15 недешевых купе Rolls-Royce Spectre стоимостью примерно $600 000.

Между прочим, недавно в Ривне заметили дорогой электрокроссовер Maybach за 10 миллионов.

Также Фокус сообщал, что продажи электрокаров в Украине обвалились в 11 раз.