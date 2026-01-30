Ferrari, McLaren и Tesla: какие авто подпадают под налог на роскошь в Украине в 2026 году

Обнародован список авто, на которые распространяется транспортный налог в 2026 году. Его существенно расширили и теперь он насчитывает более 1000 моделей и модификаций.

Перечень автомобилей, которые подпадают под транспортный налог в Украине (также известный, как налог на роскошь) ежегодно готовит Министерство экономики. Со списком можно ознакомиться на его сайте.

Если в прошлом году налог на роскошь распространялся примерно на 350 моделей, то теперь их 1259. В частности, в списке насчитывается 300 авто Mercedes-Benz, 213 — Porsche и 190 — BMW.

Кроме того, в перечне теперь появились суперкары Ferrari и McLaren, которые по неизвестным причинам отсутствовали в нем ранее. Добавлены американские Chevrolet Corvette, Tesla Ford F-150 Raptor, а также немало специальных версий различных элитных моделей. По обращению ДПС список могут расширить в течение года.

Транспортный налог в 2026 году распространяется на автомобили в возрасте до 5 лет и стоимостью от 3 242 625 гривен (375 минимальных зарплат). Сумма налога неизменна — 25 000 гривен.

Физические лица должны оплатить налог на роскошь в течение 60 дней после получения уведомления о его начислении. Юридические лица платят авансовыми взносами ежеквартально.

