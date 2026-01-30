Ferrari, McLaren і Tesla: які авто підпадають під податок на розкіш в Україні у 2026 році

Оприлюднено список авто, на які поширюється транспортний податок у 2026 році. Його суттєво розширили і тепер він нараховує понад 1000 моделей і модифікацій.

Перелік автомобілів, які підпадають під транспортний податок в Україні (також відомий, як податок на розкіш) щорічно готує Міністерство економіки. Зі списком можна ознайомитися на його сайті.

Якщо торік податок на розкіш розповсюджувався приблизно на 350 моделей, то тепер їх 1259. Зокрема, у списку нараховується 300 авто Mercedes-Benz, 213 — Porsche та 190 — BMW.

Крім того, у переліку тепер з'явилися суперкари Ferrari та McLaren, які з невідомих причин були відсутні у ньому раніше. Додано американські Chevrolet Corvette, Tesla Ford F-150 Raptor, а також чимало спеціальних версій різноманітних елітних моделей. За зверненням ДПС список можуть розширити упродовж року.

Відео дня

Важливо

Розмитнення, податки, акцизи: важливі зміни для автомобілістів України з 2026 року

Податок на розкіш в Україні — хто платитиме його в 2026 році

Транспортний податок у 2026 році розповсюджується на автомобілі віком до 5 років та вартістю від 3 242 625 гривень (375 мінімальних зарплат). Сума податку незмінна — 25 000 гривень.

Фізичні особи повинні оплатити податок на розкіш протягом 60 днів після отримання повідомлення про його нарахування. Юридичні особи платять авансовими внесками щоквартально.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчі автомобілі, які з'явилися в Україні за 2025 рік. Вартість деяких із них — мільйони доларів.

Також ми писали, що в Україні почнеться реформа таксі. Запровадять сертифікати таксиста та суттєві штрафи.