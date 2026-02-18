Розкіш не в моді: в Україні різко обвалився попит на дорогі люксові авто

Заможні українці стали купувати значно менше дорогих авто преміумкласу. Найбільшим попитом користуються електромобілі Porsche.

За 2025 рік в Україну імпортували 504 авто, які підпадають під так званий податок на розкіш. Порівняно із 2024 роком фіксується падіння попиту в 3,2 раза — про це свідчить статистика "Опендатабот".

Найбільше дорогих авто придбали в столичному регіоні Фото: opendatabot

Сегмент преміальних авто продемонстрував найнижчий показник за останні 5 років. Найбільше їх купували в столичному регіоні (232), Львівській (52) та Одеській (49) областях. 82% машин (413 од.) оформлені на фізичних осіб, решта — на юридичних.

Porsche Taycan — найпопулярніше преміальне авто в Україні Фото: Porsche

Як і у масовому сегменті, у 2025 році в преміумкласі фіксували бум на електромобілі — вони склали 64,5% від загальної кількості (325 од.). Частка гібридів склала 18,7% (94 од.), бензинових авто — 16,5% (83), а дизельних — 0,4% (2).

Які авто преміумкласу купували українці в 2025 році

Найпопулярніший бренд дорогих авто в Україні — Porsche: їх завезли 321, що становить 63,7% від загальної кількості. Друге місце посідає Mercedes-Benz — 125 авто або 25%.

У 2025 році в Україну завезли одразу 15 Rolls-Royce Spectre Фото: instagram.com/cars_rv

Найпопулярніші преміальні бренди авто в Україні за 2025 рік:

Porsche — 321 авто (63,7%). Mercedes-Benz — 125 од. (25%). Audi — 26 од. (5,2%). Rolls-Royce — 21 од. (4,2%). Aston Martin — 7 од. (1,4%). Lamborghini — 2 од. (0,4%). Maserati — 1 од. (0,2%).

Найпопулярніше авто преміумкласу в Україні за 2025 рік — електромобіль Porsche Taycan: імпортували 232 цих авто. Крім того, зазначається, що імпортували одразу 15 недешевих купе Rolls-Royce Spectre вартістю приблизно $600 000.

