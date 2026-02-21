Маленькое экономическое чудо: как изменился авторынок Украины за годы полномасштабной войны

Война, конечно, подкосила автомобильную отрасль Украины, однако не уничтожила ее. Фокус сравнил показатели авторынка накануне полномасштабного вторжения и сейчас.

Несмотря на войну, авторынок Украины не только не остановился, но и растет и держит позиции. По сравнению с относительно спокойным 2021 годом все не так и плохо.

Авторынок Украины в 2021 и 2025 годах — сравнение

За 2021 год в Украине продали 103,3 тыс. новых легковых авто, а рост составил 21%. Результат 2025 года — 81,3 тыс. автомобилей и рост на 17%. Разница не критическая.

Даже самые популярные модели авто во многом одни и те же. В 2021 году больше всего покупали Kia Sportage, Toyota RAV4 и Renault Duster, а в 2025 — те же Duster и RAV4, а также Volkswagen ID.Unyx. Хотя если четыре года назад среди брендов первое место занимала Toyota, то по результатам прошлого года в лидеры вырвался китайский BYD.

Примечательно, что в январе 2022 и 2026 года продажи новых авто фактически на одном уровне — 5,3 и 5,1 тыс. соответственно. Мало того, как тогда, так и сейчас лидер — Renault Duster.

Также стоит упомянуть премиальный сегмент — он едва ли не быстрее всех восстановился до уровня 2021 года, а в отдельные периоды даже превышал эти показатели. Роскошные Rolls-Royce, скоростные McLaren и Lamborghini продолжают появляться на наших улицах.

В войну в Украину завозят сотни тысяч авто с пробегом Фото: autocentre.ua

В сегменте авто с пробегом разница более существенная: в 2021 году первую регистрацию в Украине прошли 517,4 тыс. подержанных машин, а в 2025 почти вдвое меньше — 274,3 тыс.

Однако, стоит отметить, что пока действовала льготная растаможка авто с пробегом, то цифры были совсем другими: в 2022 году в Украине впервые поставили на учет более 400 тыс. подержанных автомобилей.

Как тогда, так и сейчас наибольшим спросом пользуются Volkswagen с пробегом, только если в 2021 году чаще всего выбирали VW Passat, то теперь — более компактный Volkswagen Golf.

За время полномасштабной войны мы уже успели подзабыть, что такое "евробляхи". Эта категория авто фактически исчезла и сейчас мы видим европейские номера только на авто иностранных гостей или на волонтерских машинах для ВСУ.

А вот "битки" из США сохраняют спрос, хотя если в 2021 году их завезли 158 тысяч, то в 2025 — 61,6 тыс.

Электрификация бьет рекорды

Впрочем, есть сегмент авторынка, где сейчас показатели гораздо лучше, чем четыре года назад — это, конечно, электромобили. Интересно, что их растаможка была дешевой и в 2021-2022 годах, однако столь ажиотажного спроса, как под конец 2025 года перед отменой льгот, не наблюдалось никогда.

К примеру, за весь 2021 год в Украине новых и подержанных электрокаров продали всего 8541 тогда, как за один лишь декабрь 2025 года — 32,8 тыс. За весь прошлый год первую регистрацию прошли рекордные 110,2 тыс. электромобилей, то есть за четыре года рынок вырос почти в 13 раз!

Спрос на электромобили в Украине бьет рекорды Фото: 24 канал

Конечно, после отмены льготной растаможки продажи электромобилей в Украине обвалились, однако они все равно выше, чем четыре года назад. В январе 2022 года поставили на учет всего 663 электрокара, а за аналогичный период нынешнего года — 2873, то есть в четыре раза больше. И даже непривычно сильные морозы и многочасовые отключения света не отпугивают покупателей электромобилей.

Существенно выросли за четыре года и продажи гибридов в Украине. Если в 2021 году их продали 16,2 тыс., то в 2025 — 31,2 тыс. Это также новый рекорд для нашей страны.

Итак, авторынок Украины не только смог пережить войну и кризис, но и стабильно демонстрирует рост по многим показателям. Мало того, в отдельных его сегментах (электромобили, гибриды) сейчас уровень продаж значительно выше, чем четыре года назад.

Такую ситуацию вполне можно считать маленьким экономическим чудом, ведь трудно найти подобные примеры в истории, чтобы в стране, на территории которой идет война, продажи автомобилей не просто росли, а устанавливали новые рекорды.

